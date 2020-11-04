Мы привыкли к этому празднику. Утихли споры с историческом подтекстом: праздник-де закрывает, как ширма, день Великой Октябрьской революции, праздновать который мы настолько привыкли за 70 лет советской власти, что не хотим с ним расставаться, хотя бы как с задающим необходимый ритм будней и торжеств. Но революционный смысл осенней даты продолжает утрачиваться, а новый праздник оказался хорош своим старым религиозным содержанием (это день всегда почитаемой в старой России Казанской иконы) и новым историческим - как время окончания Смутных времен и последующего за ними мира - без мести, без экспроприаций, без удаления из элит людей, не на тех начальников поставивших.

В этом году праздник, в смыслы которого мы врастаем, праздновать нелегко из-за пандемии коронавируса. Но празднование Дня народного единства не погрузится целиком в онлайн. В регионах, где позволит эпидобстановка и при соблюдении всех правил безопасности, оно пойдет своим обычным чередом, пообещал накануне замминистра культуры РФ Максим Ксензов. Однако большинство мероприятий праздника будет транслироваться в Cети. Флагманским бесплатным порталом для этого станет "Культура.РФ", интерес к которому огромный (за несколько карантинных месяцев его посетили 30 миллионов человек).

Одна из акций празднования Дня народного единства - "Ночь искусств", которая пройдет 3 ноября, предлагает пять с половиной тысяч онлайн-событий, в том числе творческие встречи со знаменитыми деятелями культуры, трансляции лучших спектаклей, виртуальные экскурсии по музеям, концерты. "В ней примут участие все регионы России, - сообщил Ксензов, - Камчатский театр драмы, Саратовская филармония, Национальная библиотека Республики Саха-Якутия, Пензенская картинная галерея, Симферопольский художественный музей, Владимирский драматический театр". Самые современные технологии сделают все, чтобы оставшиеся дома россияне не заскучали. Из самого модного - марафон экскурсий в TikTok, в котором примут участие Музей "Коломенское", ГИМ и Музей архитектуры имени Щусева. В рамках проекта "#КультурныйTikTok" пройдет экскурсия в театральном музее Бахрушина. А проект на платформе "Клипы ВКонтакте", где известные блогеры будут рассказывать о главных экспонатах музеев нашей страны, продлится до конца года, и свежие видео будут публиковать ежедневно.

В Российской национальной библиотеке пройдет трансляция, посвященная юбилеям композиторов Чайковского и Метнера. Российская государственная детская библиотека расскажет о многообразии и единстве языков России, а в Российскую государственную библиотеку для слепых в День народного единства можно будет позвонить по телефону и прослушать обзор книжной выставки "Подвиг Минина и Пожарского".

Роспечать 4 ноября презентует очередной том "Антологии современной литературы народов России". "Вышли уже три тома - "Детская литература", "Поэзия" и "Проза". В этом году подготовлен том "Драматургия", в который вошли произведения 70 авторов из регионов России, переведенные с 40 языков, - рассказал начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии агентства Юрий Пуля. - "Антология" - уникальный проект, его авторы пишут на 59 литературных языках. Но "изюминкой" Дня, считают в Роспечати, станет фотовыставка "Россия. Полет через века". Из четырех тысяч фотографий, поступивших на конкурс, выбрали 200 лучших. Экспозицию можно будет посмотреть в крупнейших аэропортах, музеях и библиотеках, а также в парках и скверах 85 регионов. Посетители смогут увидеть потрясающие пейзажи.

К Дню народного единства приурочено еще одно всероссийское событие, которое позволит узнать о народах, которые проживают в России. Это Большой этнографический диктант. Как и другие просветительские акции такого же формата, он стал очень популярным. Во всяком случае, прошлые годы собирал до полумиллиона человек на четырех с половиной тысячах площадок в России и за рубежом, в том числе в Антарктиде и на МКС. Регистрация на диктант-2020 начнется в 00 часов 1 минуту 3 ноября и продлится до 8 ноября, сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Ипатов. Участникам нужно будет ответить на 20 вопросов общероссийской тематики и 10, касающихся своего региона.

В столице

Квесты, мастер-классы и концерты, посвященные Дню народного единства, столичные парки в этом году проведут в онлайн-формате. Чтобы стать частью праздника, достаточно иметь смартфон или ноутбук с доступом в интернет.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Мосгорпарка, праздничную онлайн-программу на 4 ноября подготовили сразу несколько городских парков. Например, Парк Горького приглашает москвичей на экскурсию и виртуальные мастер-классы, которые пройдут в социальных сетях. В 14.00 гид Артем Голбин "прогуляется" по прошлому парка и расскажет, каким его изначально задумывали советские проектировщики. А в 17.00 подписчикам помогут освоить азы славянской вязи. Для участия понадобятся лист бумаги в клетку и простой мягкий карандаш.

Таганский парк напомнит, как зародился День народного единства и какие народы сейчас проживают в нашей стране. Измайловский парк устроит онлайн-квест: зрители будут читать электронные письма, которые пришли из разных регионов России, узнают о традициях и вспомнят государственные символы. Еще один интерактив предлагает парк "Ходынское поле": подписчики Instagram попробуют угадать, на скольких языках и диалектах говорят жители современной России, а еще выяснят, на гербе какой республики изображен цветок лотоса. Расписание и тип онлайн-платформы, где будут транслироваться мероприятия, лучше уточнять на сайтах парков.

Подготовил Сергей Жуков