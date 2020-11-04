В октябре число уникальных посетителей страницы "СОЮЗа" составило 529 492 человека, а количество просмотров - 579 121.

Топ-10 октября

1-е место. "Мягкая посадка". Как корреспондент "СОЮЗа" встречала пассажиров первого авиарейса Москва - Минск. Ю. Демешко. 49 511 просмотров.

2-е место. "Ну, подумаешь, укол!" Как минские добровольцы участвуют в испытаниях российской вакцины от COVID-19. М. Кузьмич. 47 091 просмотр.

3-е место. Александра Маринина: "Самый сложный момент - поставить последнюю точку". Т. Хорошилова. 43 710 просмотров.

4-е место. "Будем на связи". Начинается пробный этап отмены роуминга на территории Беларуси и России. А. Нестеров. 41 015 просмотров.

5-е место. "Ржевский набат". В Москве объявили о создании нового движения "Ржевская инициатива". О. Герасименко. 28 667 просмотров.

6-е место. "Найден, жив!" Как отряд "Лиза Алерт" ищет пропавших детей. Е. Пряхина. 21 556 просмотров.

7-е место. "Его "Лявонихи". Как этнограф Павел Шейн сумел понять великий дух белорусской народности. Ю. Борисенок. 17 109 просмотров.

8-е место. "Почта "СОЮЗа". Как россиянину в Беларуси получить внутренний паспорт РФ. Ю. Васильева. 15 902 просмотра.

9-е место."Про кого снимать кино!" Читатели "СОЮЗа" советуют. И. Белова, Н. Декола, Н. Рузанова. 13 146 просмотров.

10-е место. "Почта "СОЮЗа". Может ли российский пенсионер купить сельский дом в Беларуси? Ю. Васильева. 13 116 просмотров.

Самым популярным материалом октября стал репортаж нашего корреспондента, встречавшего в национальном аэропорту Минск первый после долгого перерыва самолет из Москвы. Авиасообщение между нашими странами, прерванное на полгода из-за пандемии, постепенно возобновляется. Еще одна важная новость - начало белорусских испытаний российской вакцины от коронавируса. Также в топе - рассказ о запуске пробного этапа отмены роуминга на территории Беларуси и России.

Радует, что наши читатели интересуются позитивными новостями из жизни Союзного государства. Среди самых читаемых в октябре- публикация о создании нового союзного движения "Ржевская инициатива", а также рассказ о десятилетии волонтерского поискового отряда "Лиза Алерт", участники которого нашли более 80 тысяч потерявшихся человек. Неизменный интерес вызывают и исторические публикации за авторством авторитетного ученого, доцента истфака МГУ Юрия Борисенка. В октябре в топ-10 читательских предпочтений вошел его материал о жизни известного этнографа, лингвиста и фольклориста Павла Штейна.