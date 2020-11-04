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Какие ограничения на пересечение границы ввела Беларусь с первого ноября?

"Слышала, что Беларусь ввела ограничения на пересечение границы для иностранцев. Моя дочь через неделю должна прилететь в отпуск из-за рубежа. Билет у нее на рейс до Минска. Будут ли у нее сложности с пересечением границы с учетом того, что она гражданка России. Тамара Козина, Смоленская область".

Действительно, с 1 ноября Беларусь ввела временное ограничение на пересечение границы для иностранцев и лиц без гражданства. Такое решение принял Совет Министров в Постановлении N 624 от 30 октября "О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания". Закрытие границ связано с профилактикой COVID-19. И с 1 ноября иностранцы не смогут пересекать белорусскую границу в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, на железнодорожных вокзалах и речных портах. В то же время Национальный аэропорт Минск не попадает под ограничение - через него иностранцы смогут попасть в Беларусь.

Для некоторых категорий граждан Правительство Беларуси сделало исключение. Попасть в Беларусь через закрытую границу смогут, например, иностранцы, являющиеся супругами, родителями, детьми граждан Беларуси; граждане других государств с разрешением на постоянное или временное проживание в Беларуси, а также с разрешением на работу или подтверждением, что они осуществляют трудовую деятельность в Беларуси; приезжающие в Беларусь из-за тяжелой болезни или смерти близкого родственника. Кроме того, под исключение попадают дипломаты, представители официальных делегаций, представители учреждений, организаций, оказывающих международную безвозмездную помощь Беларуси, водители при выполнении международных автомобильных перевозок, перевозок международных почтовых отправлений, поездные, локомотивные бригады поездов международного сообщения, экипажи судов внутреннего водного транспорта, граждане, осуществляющие перевозку стволовых клеток или органов для трансплантации.

Могут въезжать в Беларусь и граждане РФ, если они проезжают страну транзитом по пути в Россию.