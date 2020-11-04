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04.11.2020 09:00
Рубрика: Общество

"Была ли у Николая Второго татуировка?"

Текст: Наталья Лебедева
4 ноября - День народного единства. История праздника уходит в XVII век, когда 4 ноября (1 ноября) 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов. Тогда воины продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
Цесаревич Николай в Нагасаки. Фото: wikipedia.org Цесаревич Николай в Нагасаки. Фото: wikipedia.org
Цесаревич Николай в Нагасаки. Фото: wikipedia.org
Фото: Виктор Темин/РИА Новости
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Сегодня многие россияне не могут точно вспомнить историю этого праздника. Однако пользователи Интернета нередко задают вопросы о прошлом страны, уточняя те или иные факты. Ко Дню народного единства Яндекс.Кью рассказал, какие исторические вопросы волнуют россиян и что на них отвечают эксперты сервиса.

Какой русский род из ныне существующих считается самым древним?

Дата основания великой родовой династии русских Рюриковичей - 862 год. А родовое происхождение от великого князя ведут семьи с такими фамилиями, как Гагарины, Шаховские, Лобановы-Ростовские, Путятины, Хилковы, Трубецкие, Ржевские, Кропоткины, Голицыны.

Представители древних дворянских фамилий, которые дожили до нашего времени - это и есть самые старые русские роды. По официальным данным, они происходят от самого Рюрика.

Несколько лет назад команда русских ученых по заказу влиятельного частного лица провела глубокое ДНК-исследование. Результаты показали, что у всех представителей названных выше семей есть один общий предок. По предварительным данным, он жил в период правления Владимира Мономаха. Об этом также говорится в летописях.

Была ли у царя Николая Второго татуировка на самом деле?

Татуировка действительно была, и сделана она была в Японии, когда Николай Второй ещё был цесаревичем. О её наличии свидетельствуют и текстовые исторические источники, и фотографии.

На правой руке у Николая Второго действительно видно татуировку в виде дракона. В начале XX века татуировки у представителей аристократии были чем-то из разряда вон выходящего. Но, учитывая то, что Государь на фото заворачивал рукав именно на правой руке, где была сделана наколка, говорит о том, что он этого, во-первых, не стеснялся, а, во-вторых, явно хотел, чтобы её заметили.

Куда делись все князья, графы, одним словом, дворяне, и как живет сейчас их потомство?

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Большая часть потомков русских дворян живут за границей. У интеллигенции в начале прошлого столетия было две дороги: "чемодан-вокзал-Европа" или высшая мера, именем революции. Однако остались такие, кто живет в России среди нас, ведь далеко не все могли или хотели уехать.

Например, княгиня Татьяна Дмитриевна Васильчикова (та самая, которая преподавала английский у дочери Сталина Светланы) прожила всю жизнь в однокомнатной квартире на проспекте Вернадского, где жила со своим мужем - самым обычным человеком. Чаще всего потомки дворян живут так же, как и все люди вокруг, но очень трепетно относятся к истории своей семьи.

Как считали на Руси?

В допетровской Руси числа записывали не цифрами, а буквами со специальным значком - титлом. Два десятка обозначали буквой КАКО, а две единицы - буквой ВЕДИ.

Что касается системы счета, то на Руси было два инструмента вычислений: "счет костьми" и "дощаной счет".

Для счета костьми расчерчивали специальную таблицу, на которой выкладывали кости: по горизонтали по разрядам (единицы, десятки,...), а по вертикали для операндов, например, для слагаемых и суммы.

Постепенно счет костьми заменили на дощаной счёт. В источниках есть разные конструкции, но во всех есть натянутые веревки или проволоки, на которые нанизаны костяшки, их могло быть 9 или 10; никаких пятерок между линиями уже не было. Довольно скоро на основании этой конструкции были созданы счеты, которые были в ходу еще и во второй половине XX века, пока их массово не сменили калькуляторы.

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