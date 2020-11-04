Лавров назвал дискриминацию русскоязычных в Прибалтике "апартеидом XXI века"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в открытии традиционной министерской сессии Совета Европы, которая проходит в Афинах. Правда, в этом году - в непривычном онлайн формате. Поэтому глава МИД обратился к коллегам из Москвы в режиме видеоконференции.

В своей речи Лавров обратил внимание на дискриминацию русскоязычных жителей в странах Прибалтики, которую международные и европейские правозащитные структуры зачастую игнорируют. Дипломат вспомнил об институте "неграждан", который лишает людей базовых прав. "Совет Европы не должен смотреть сквозь пальцы на этот апартеид XXI века", - заявил Лавров. Выступление министра можно прочитать на сайте российского дипведомства, при этом речи участников в прямом эфире не транслировались.

Нынешняя сессия отмечает 70-летие подписания Европейской конвенции по правам человека. "Помним мы о том, что наша Конвенция, увенчавшая три тысячелетия развития европейского права и гуманистической мысли, стала ответом на ужасы Второй мировой войны. Гарантией их неповторения... Убежден, что исторический ревизионизм - одна из главных угроз нашей Конвенции и основанному на ней правовому порядку", - отметил Сергей Лавров.