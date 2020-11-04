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04.11.2020 22:12
Рубрика: Экономика

Лавров: Россия готова сотрудничать по вакцине на площадке Совета Европы

Текст: Екатерина Забродина

Москва готова сотрудничать с другими странами в вопросе вакцинации от коронавируса на площадке Совета Европы, несмотря на информационную кампанию, развернутую против российских разработок. С таким заявлением выступил глава российского МИД Сергей Лавров на видеоконференции, открывающей министерскую сессию комитета Совета Европы. Полностью речь министра опубликована на сайте дипведомства.

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По словам Лаврова, ни политическая конъюнктура, ни экономические соображения не должны становиться выше интересов защиты здоровья граждан. Он напомнил, что в России сертифицирована первая вакцина от коронавируса - "Спутник V", две еще в разработке. "Готовы к сотрудничеству в области вакцинации и на площадке Совета Европы", - подтвердил министр. Он отметил, что пандемия должна как никогда сплотить государства перед лицом общих угроз.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство МИД Международные организации Совет Европы Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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