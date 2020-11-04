Лавров: Россия готова сотрудничать по вакцине на площадке Совета Европы

Москва готова сотрудничать с другими странами в вопросе вакцинации от коронавируса на площадке Совета Европы, несмотря на информационную кампанию, развернутую против российских разработок. С таким заявлением выступил глава российского МИД Сергей Лавров на видеоконференции, открывающей министерскую сессию комитета Совета Европы. Полностью речь министра опубликована на сайте дипведомства.

По словам Лаврова, ни политическая конъюнктура, ни экономические соображения не должны становиться выше интересов защиты здоровья граждан. Он напомнил, что в России сертифицирована первая вакцина от коронавируса - "Спутник V", две еще в разработке. "Готовы к сотрудничеству в области вакцинации и на площадке Совета Европы", - подтвердил министр. Он отметил, что пандемия должна как никогда сплотить государства перед лицом общих угроз.