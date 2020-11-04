Легенда возвращается. Nokia перевыпустит еще один кнопочный телефон

Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, готовится выпустить обновленную версию кнопочного телефона Nokia 6300. Этот аппарат появился в 2007 году и был оснащен цветным дисплеем и камерой на 2 Мп.

Кроме того, в распоряжении WinFuture есть данные о возрождении еще одной модели - премиальной Nokia 8000. Этот аппарат был выполнен в форм-факторе слайдера и заключен в корпус из нержавеющей стали.

По всей видимости, обновленные Nokia 6300 и Nokia 8000 получат новый дизайн, который будет напоминать о старых моделях, и поддержку более современных стандартов связи.