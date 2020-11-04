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Легенда возвращается. Nokia перевыпустит еще один кнопочный телефон

Текст:   Антон Благовещенский
04.11.2020,  
18:33

Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, готовится выпустить обновленную версию кнопочного телефона Nokia 6300. Этот аппарат появился в 2007 году и был оснащен цветным дисплеем и камерой на 2 Мп.

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Кроме того, в распоряжении WinFuture есть данные о возрождении еще одной модели - премиальной Nokia 8000. Этот аппарат был выполнен в форм-факторе слайдера и заключен в корпус из нержавеющей стали.

По всей видимости, обновленные Nokia 6300 и Nokia 8000 получат новый дизайн, который будет напоминать о старых моделях, и поддержку более современных стандартов связи.

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Фото: istock
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