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04.11.2020 08:00
Рубрика: Экономика

Лесная отрасль принесла бюджету 144 млрд рублей

Текст: Алексей Дуэль
Доходы бюджета от лесной отрасли в 2019 году составили 144 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко на деловом завтраке в "Российской газете".
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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"Всего от лесных дел в бюджет в прошлом году поступило около 144 млрд рублей, - сообщил Сергей Аноприенко. - В том числе 10,7 млрд рублей - экспортные пошлины, 52,7 млрд рублей - арендные платежи. Все остальное - иные налоги и сборы".

Среди путей увеличения доходности лесного хозяйства Сергей Аноприенко называет актуализацию лесоустроительных материалов. Для 85% лесного фонда они были выполнены больше 20 лет назад. Сейчас предстоит их обновить и начать предполагается с зоны интенсивного использования лесов.

Полностью "Деловой завтрак" с заместителем министра природных ресурсов и экологии - руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Сергеем Аноприенко читайте в одном из ближайших номеров "РГ".

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды Рослесхоз Деловой завтрак

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