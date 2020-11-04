Людмила Подлужная - о всенародном диалоге в Беларуси

В Беларуси продолжается работа диалоговых площадок. Граждане активно используют возможность пообщаться с представителями власти, высказать свои идеи об общественно-политическом устройстве страны. Участвуют в диалоге и парламентарии. Своим мнением о результатах дискуссий, текущей ситуации и депутатской работе поделилась член Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Людмила Подлужная.

Людмила Подлужная: нужно дать слово и тем, кто имеет свои взгляды на устройство страны. Алексей Вязмитинов

Людмила Брониславовна, в стране началась подготовка к шестому Всебелорусскому народному собранию. Поясните, что представляет из себя это мероприятие? Какие вопросы планируется обсудить в рамках предстоящего форума?

Людмила Подлужная: Это поистине важное для государства событие. Регулируется проведение этого собрания Законом "О республиканских и местных собраниях", а также распоряжением Президента "О подготовке Всебелорусского народного собрания", которое было подписано 29 октября. Данный форум созывается Главой государства каждые пять лет. Его основная цель - обсудить важнейшие вопросы государственной и общественной жизни, принять соответствующие решения. Это событие имеет особую значение, прежде всего, как высшая форма демократии, что позволяет гражданам более широко реализовывать право на участие в жизни государства. Более того, это уникальная возможность консолидированно подвести итоги прошлого периода, наметить задачи и выработать стратегию на будущее.

Одной из тем предстоящего форума станет проект изменения Конституции. Председателем Республиканского комитета по подготовке и проведению Всебелорусского народного собрания назначен премьер-министр Роман Головченко. В своем интервью он отметил, что повестку дня планируется разделить на два масштабных тематических блока: вопросы социально-экономического характера и общественно-политического развития страны. В этом и будет основное отличие от пяти предыдущих собраний.

Я полностью поддерживаю предложение о том, что статус Всебелорусского народного собрания стоит закрепить в Конституции. Ведь это очень масштабный и серьезный форум. Таким образом у населения страны и дальше будет возможность активно участвовать в решении государственных вопросов.

По всей республике на диалоговых площадках идет дискуссия о дальнейшем общественно-политическом развитии Беларуси. Насколько активно граждане вовлечены в обсуждение? Какие темы их волнуют?

Людмила Подлужная: На подобных встречах речь идет не только о совершенствовании Основного закона, но и о всех сферах жизнедеятельности. В дискуссиях участвуют абсолютно все слои населения: представители власти, общественных объединений, трудовых коллективов, руководители предприятий, бизнесмены - те, кому небезразлична судьба нашего государства. Наблюдается небывалая активность граждан. Участники площадок рассматривают вопросы экономики, налогообложения, экологии, модернизации производства, роли местного самоуправления, молодежной политики и многие другие. Эффект такого формата работы в разнообразии мнений. Конечно, не все идеи граждан могут попасть в законопроекты. Но главная цель таких дискуссий в том, чтобы понять, о чем думают люди. Предложения, высказанные участниками диалоговых площадок, будут направлены в оргкомитет по подготовке и проведению Всебелорусского народного собрания и рассмотрены в качестве возможных идей для поправок в Конституцию и другие законодательные акты.

Сейчас идет четвертая сессия белорусского парламента. Над какими законопроектами работают депутаты?

Людмила Подлужная: Всего в повестке дня сессии порядка 30 законопроектов. Их можно разделить на три категории. Первая - это ратификация соглашений и договоров между правительствами Беларуси и иностранных государств. Например, соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза. Следующие два блока - законопроекты, рассматриваемые при подготовке к первому и ко второму чтению. К примеру, Постоянная комиссия по образованию, культуре и науке готовит проект "Об изменении законов по вопросам научной, научно-технической и инновационной деятельности".

На самых различных диалоговых площадках люди говорят о том, как нам сделать свою жизнь лучше

Стоит отметить, что правовая культура граждан повышается. Об этом свидетельствует их заинтересованность и активное участие во внесении предложений в законопроекты. Так, мне поступали обращения с грамотно разработанными поправками в закон о массовых мероприятиях, в Жилищный кодекс. Всего на мое имя получено около 14 писем с различными идеями. В адрес каждого обратившегося я направляю благодарность, сообщаю, что его предложение рассматривается. Ведь обратная связь очень важна. Далее обращения аккумулируются в каждой профильной комиссии и будут учитываться в работе депутатов.

На ваш взгляд, удается ли парламентариям наладить эффективный диалог с избирателями?

Людмила Подлужная: Важно услышать не только тех, кто поддерживает нынешнее государственное устройство, но и людей, имеющих свои взгляды по обустройству страны. На этой неделе у меня состоялась встреча с такими гражданами. Наш разговор получился конструктивным. Пусть мы не пришли к согласию по некоторым вопросам, диалог тем не менее состоялся. И он имеет большой эффект, так как в процессе мы учимся слышать друг друга. Мероприятие проходило в формате круглого стола. Присутствовали также представители местной районной власти, правоохранительных органов. Граждане задавали вопросы, которые касались работы Палаты представителей, статуса депутатов, конституционных реформ, поправок в КоАП. Люди интересовались, на каком этапе находится рассмотрение их обращений, направленных в Парламент. Для меня эта встреча была и информативной, и поучительной. Мы совместно пришли к выводу, что будем организовывать подобные мероприятия и дальше, причем делать их более предметными, привлекать к дискуссии экспертов.

Людмила Брониславовна, как бы вы оценили текущую общественно-политическую ситуацию в Беларуси с точки зрения депутата?

Людмила Подлужная: В стране назрели реформы. Какими они будут, зависит в том числе от депутатского корпуса. Наш обмен мнениями с избирателями должен завершиться выработкой условий для политического и экономического развития республики. Чтобы стабилизировать обстановку, необходима консолидация всех ветвей власти и общества. Только таким путем мы сможем получить обратную связь от граждан и совместно определить дальнейший путь развития нашего государства.