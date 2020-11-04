Московский "Локомотив" во второй раз сыграл вничью на групповом этапе Лиги чемпионов. "Красно-зеленые" разошлись миром в Черкизово с одним из испанских грандов - "Атлетико" (1:1).

Матч с "матрасниками", как еще называют мадридскую команду, чем-то напоминал противостояние недельной давности с "Баварией". Тогда "Локомотив" тоже надежно защищался и поймал на контратаке соперника, сравняв счет. Но мюнхенцы все же прибавили в концовке и вырвали победу, а "Атлетико" своего так и не добился. Таким образом, прервалась серия "Локо" из четырех поражений мадридскому клубу. Хотя моментов у ворот Маринато Гилерме в этот вечер было немало.

К слову, Гилерме стоит признать лучшим в составе хозяев. Голкипер сборной России откровенно выручил в нескольких эпизодах свою команду. Особенно запомнился момент с эффектным ударом Жоао Фелиша, когда Гилерме вытащил мяч из "девятки".

- Вратарь "Локомотива" провел блестящую игру, брал важные мячи. Мы неплохо смотрелись против команды, которая здорово оборонялась и хорошо контратаковала, как вы могли увидеть в матчах с "Баварией" и "Зальцбургом". Жаль, нам не хватило сил в концовке. Но я думаю, что все у нас будет нормально, - отметил главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.

Неудивительно, что именно Гилерме был признан лучшим игроком матча. "Когда мы играем в Лиге чемпионов, да еще и дома, эмоции всегда прекрасные. Сегодня "Локомотив" вновь показал, что может бороться с клубами топ-уровня. Но нельзя показывать такой футбол только в еврокубках, нужно также настраиваться и в чемпионате. Нам порой не хватает эмоций в матчах Премьер-лиги. И это проблема. Что касается "Атлетико", то против таких команд всегда сложно защищаться. Считаю, должен был спасти в эпизоде с пропущенным мячом. В целом же довольны результатом", - сказал Гилерме.

Страж ворот "Локомотива" не зря заговорил о настрое. После поражения от "Сочи" на прошлых выходных главный тренер "красно-зеленых" Марко Николич раскритиковал своих футболистов за недостаточную самоотдачу. Разумеется, в поединке с "Атлетико" все было иначе.

У Луиса Суареса уже пять лет не получается забить в гостевых матчах Лиги чемпионов. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Марко, как вам матч?

Марко Николич: Он был очень сложный. Знали, что так и будет. В матче с "Баварией" мы сражались, но остались без набранных очков. Сегодня же играли не так хорошо, однако результат положительный. Хочу поздравить команду и болельщиков.

Довольны качеством игры?

Марко Николич: Испанцы приехали мотивированными, хотели победить. У них очень качественная команда: сильная атака, полузащита. Но мы выдержали. И эта ничья может сыграть большую роль в будущем.

До 90-й минуты вы сделали лишь одну замену. Не было вариантов для усиления?

Марко Николич: Варианты есть всегда, но у нас не такая простая ситуация. Есть травмированные, сложный график. Посчитал, что нужно провести именно такие замены, которые и сделал.

Ничья с "Атлетико" добавит эмоций команде в чемпионате?

Марко Николич: Обязательно. Для меня важен чемпионат России. Понятно, что у нас тяжелый график, такого никогда не было. Это факт. Но нужно говорить не об этом, а подготовить команду к следующему матчу, чтобы она провела его так же эмоционально и готова была бороться, как это делает в Лиге чемпионов. Если мы можем так играть против "Баварии", "Атлетико" и "Зальцбурга", почему этого нет в Премьер-лиге? У нас был момент, когда мы никому не уступали и не пропускали, шли наверху таблицы. Так происходило, потому что были дисциплина и желание. Только так можно добиться результата в чемпионате.

Лучшим игроком матча был признан вратарь хозяев Гилерме, которого похвалил даже наставник "Атлетико" Диего Симеоне

По всей видимости, с первым местом в группе "А", в которой выступает "Локомотив", все уже понятно. Обладатель Лиги чемпионов "Бавария" одержала третью победу подряд, разгромив на выезде "Зальцбург" со счетом 6:2. Что интересно - последние четыре мяча немцы забили в финальные 15 минут.

Крупное поражение на своем поле потерпела "Аталанта", за которую с этого сезона выступает Алексей Миранчук. Итальянцы проиграли "Ливерпулю" со счетом 0:5. Один из мячей забил Мохаммед Салах, для которого этот гол стал 21-м за "красных" в Лиге чемпионов. По этому показателю он догнал легенду английского клуба Стивена Джеррарда. Что касается Миранчука, то россиянин вновь не появился даже на замену. С момента перехода в команду из Бергамо он вышел на поле лишь однажды - в поединке с датским "Мидтьюлландом" на десять минут и сумел забить гол. Почему главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини не дает ему почти никаких шансов - большой вопрос.

Во втором матче квартета "D" амстердамский "Аякс", оставшийся без 11 игроков из-за коронавируса, одолел на выезде "Мидтьюлланд" (2:1) и с четырьмя очками поднялся на второе место в группе. Столько же в активе у "Аталанты", но у итальянцев хуже разница мячей. Лидирует же здесь "Ливерпуль" (девять очков).

Первую победу в новом сезоне Лиги чемпионов одержал "Реал", переигравший на своем поле "Интер" - 3:2. В другой встрече группы "В" менхенгладбахская "Боруссия" разгромила в гостях "Шахтер" со счетом 6:0 и вышла на первое место в группе с пятью очками. У "Шахтера" и "Реала" по четыре очка, у миланцев - два.

В двух оставшихся матчах дня "Порту" и "Манчестер Сити" разгромили с одинаковым счетом 3:0 "Марсель" и "Олимпиакос" соответственно.