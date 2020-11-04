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04.11.2020 22:57
Рубрика: Спорт

Шоссе в никуда

В новом велорейтинге у России лишь 16-е место
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8303)
Международный союз велосипедистов (UCI) обнародовал новый рейтинг для гонщиков-шоссейников. В зачете стран Россия упала на неприлично низкое для себя 16-е место. Лучший из наших в личной классификации - Александр Власов, который сейчас крутит педали на престижной многодневке "Вуэльта Испания" первым номером в составе казахстанской команды "Астана".
Фото: Егор Алеев / ТАСС
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Рейтинги шоссейников (личный, для профессиональных велогрупп, отдельный для стран) UCI публикует фактически каждую неделю, но последняя классификация содержит значительные, принципиально важные обновления, так как учитывает результаты всех этапов и общего зачета завершившейся на днях объективно второй по значимости супермногодневки "Джиро д Италия". В рейтинге стран топ-3 - Словения, Франция, Бельгия, а Россия - 16-я, ниже Колумбии, Швейцарии, Польши, Норвегии. Александр Власов - пока 19-й, но после испанской гонки уже на следующей неделе может быть повыше. Лидирует словенец Тадей Погачар.

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