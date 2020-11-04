Международный союз велосипедистов (UCI) обнародовал новый рейтинг для гонщиков-шоссейников. В зачете стран Россия упала на неприлично низкое для себя 16-е место. Лучший из наших в личной классификации - Александр Власов, который сейчас крутит педали на престижной многодневке "Вуэльта Испания" первым номером в составе казахстанской команды "Астана".

Владимир Сальников подвел итоги чемпионата России по плаванию Рейтинги шоссейников (личный, для профессиональных велогрупп, отдельный для стран) UCI публикует фактически каждую неделю, но последняя классификация содержит значительные, принципиально важные обновления, так как учитывает результаты всех этапов и общего зачета завершившейся на днях объективно второй по значимости супермногодневки "Джиро д Италия". В рейтинге стран топ-3 - Словения, Франция, Бельгия, а Россия - 16-я, ниже Колумбии, Швейцарии, Польши, Норвегии. Александр Власов - пока 19-й, но после испанской гонки уже на следующей неделе может быть повыше. Лидирует словенец Тадей Погачар.