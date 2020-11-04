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04.11.2020 18:58
Рубрика: Власть

Рецепт от центра

Михаил Мишустин принял решения для улучшения лекарственного обеспечения
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8303)
Закупки лекарств в рамках федеральных программ возложены премьер-министром Михаилом Мишустиным на специально создаваемое госучреждение.
Для быстрого движения лекарств от производителей до аптек на время упрощен порядок их маркировки. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Для быстрого движения лекарств от производителей до аптек на время упрощен порядок их маркировки. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Для быстрого движения лекарств от производителей до аптек на время упрощен порядок их маркировки. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

В России появится Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Распоряжение о его создании подписано председателем правительства. Центр займется закупками лекарств и медицинских препаратов в рамках федеральных программ. Речь, в частности, о медикаментах для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ, туберкулезом, а также вакцинах, входящих в национальный календарь прививок. Кроме того, эта организация будет вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребности в регионах, что должно предотвратить возможные перебои с поставками препаратов и заранее формировать необходимый резерв.

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Министерству здравоохранения, которое выступит учредителем центра, дан месяц, чтобы утвердить устав и провести регистрацию. Со следующего года в штате учреждения будут работать 95 сотрудников.

Для улучшения лекарственного обеспечения в условиях непростой эпидемиологической обстановки и повышенного спроса Михаил Мишустин также упростил порядок работы в системе маркировки медикаментов. Постановление распространяется на все действия с лекарствами с 1 июля 2020 года и на все препараты, за исключением относящихся к категории двенадцати высокозатратных нозологий.

Упрощенный порядок будет действовать до полной готовности всех участников отрасли к работе с системой мониторинга. Он нацелен в том числе на ускорение движения лекарств от производителей на аптечные витрины. В частности, сохраняя за всеми организациями обязанность по подаче сведений в систему в полном объеме, им разрешили проводить дальнейшие операции с товаром, если в течение 15 минут не получен успешный ответ об обработке данных.

В Центре развития перспективных технологий, выступающем оператором системы маркировки товаров, сообщили, что на фоне пандемии коронавируса отказываются от взимания платы за маркировку лекарств - выдавать и прослеживать коды на все лекарственные препараты, произведенные с ноября 2020 года до февраля 2021 года, будут на безвозмездной основе. "Жизнь и здоровье миллионов людей зависит от оперативности нашей с отраслью работы и одновременно качества поставленных товаров. Нам необходимо упростить процессы маркировки и разделить с производителями нагрузку. Этим мы поддержим производителей, дистрибьюторов и аптеки, которые работают в этой напряженной ситуации", - говорится в заявлении этой организации.

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