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04.11.2020 20:43
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило о более чем 3 тысячах 400 военнослужащих с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ обнародовало последние данные о военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией. Их количество в армии и на флоте превысило 14 тысяч человек. Эти сведения опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте министерства.

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
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Только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 92 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта, 54 тысячи 649 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля. На сегодняшний день 3 тысячи 409 военнослужащих, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 2 тысячи 183 таких пациента лежат в военных госпиталях. Тридцать шесть изолированы по месту службы. Двадцать человек находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 170 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - шестеро. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у шестнадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов. В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали уже 9 688 заболевшим, 2 тысячи 449 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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