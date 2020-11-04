Миротворческий центр РФ сообщил о подготовке новой провокации в Идлибе

Российские военные во второй раз за последние пару дней предупредили о готовящихся боевиками провокациях в Идлибской зоне деэскалации.

Заместитель руководителя российского миротворческого центра в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич сообщил, что действующие там незаконные вооруженные формирования для дестабилизации обстановки в провинции хотят нанести удар по турецким военным и обвинить в этом войска президента Асада.

"По имеющейся информации, боевики террористических организаций планируют осуществить обстрел в районе населенного пункта Тедиль с применением минометов и реактивных систем залпового огня", - рассказал контр-адмирал. По его словам, эту атаку бандиты собираются снять видео и затем разместить ролик на своих ресурсах в интернете. Цель провокации очевидна - террористам надо любыми способами дискредитировать сирийскую армию в глазах мировой общественности.

Напомним, что днем ранее Александр Гринкевич сообщил о подготовке провокации в районе населенного Нахлая. Со слов контр-адмирала, там боевики планируют нанести удар по объектам гражданской инфраструктуры с помощью беспилотника. Видеозапись последствий постановочной атаки террористы тоже собираются разместить в интернете. И сопроводить съемку обвинениями в адрес сирийских правительственных сил и ВКС России.

Ранее наш миротворческий Центр в Сирии неоднократно сообщал о подготовке подобных инсценировок в Идлибе. Как правило, они были связаны с использованием против мирного населения отравляющих веществ, в частности, хлора. Его террористы хотели применить таким образом, чтобы ни в чем не повинные сирийцы гибли под видеокамеру. Затем постановочную съемку разместили бы в соцсетях и обвинили в химатаке правительственные войска Сирии и наших военных. Теперь вот очередь дошла до действий боевиков против представителей турецкой армии.

Несколько таких провокаций и фейковых репортажей в различных районах провинции Идлиб российским военнослужащим удалось предотвратить. Вовремя раскрытые и обнародованные планы террористов заранее сводили на "нет" их усилия. Проводить диверсию в таких случаях боевикам просто не было смысла.