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04.11.2020 18:58
Рубрика: Власть

Мантия навек

Мировые судьи получат бессрочные полномочия
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8303)
Госдума готовит ко второму чтению законопроект, предлагающий назначать мировых судей на бессрочную службу. С инициативой выступил Верховный суд России, правительство страны поддержало предложение.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что мировых судей планируется наделять бессрочными полномочиями при переназначении на должность.

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"Первый срок будет составлять три года. Затем, если судья пройдет процедуру переназначения, срок полномочий уже не будет ограничен. При этом предельный возраст пребывания в должности мирового судьи составит 70 лет", - отметил Владимир Груздев.

Несмотря на то что мировые судьи входят в систему судов общей юрисдикции, по статусу они являются судьями субъектов РФ. "Формированием мировых судов занимаются региональные власти, - пояснил Владимир Груздев. - При этом мировые судьи рассматривают до 80 процентов дел, поступающих в суды общей юрисдикции. Роль этих судов в жизни общества высока. Необходимость продления полномочий может стать одним из рычагов влияния на судью. Поэтому на мировых судей предлагается распространить те же правила, что и на судей федеральных судов: срок полномочий ограничен только предельным возрастом судьи".

Председатель правления Ассоциации юристов России подчеркнул, что еще в 2017 году Группой государств против коррупции (ГРЕКО) в адрес России была внесена рекомендация о повышении стабильности срока пребывания в должности мировых судей.

Кстати, до 2005 года федеральные судьи также первоначально назначались на конкретный срок - 3 года. Затем такое ограничение было отменено.

Фото: istock
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В каждом регионе сроки, на которые назначаются мировые судьи, устанавливаются отдельно. Как правило, в первый раз мирового судью назначают либо на 3 года (например, в Москве, Саратовской и Ростовской областях) либо на 5 лет (в частности, в республиках Татарстан и Башкортостан). Затем мировым судьям надо вновь и вновь проходить процедуру переназначения. Новые сроки хотя и больше, чем первый, но все равно они ограниченны. Мысль о том, что будет, когда истечет срок, переназначат или нет, отвлекает судью от более важных дел. Эксперты уверены, чувство стабильности в душе у судьи улучшает качество правосудия.

"Единственным ограничением срока полномочий мировых и федеральных судей должен быть предельный возраст пребывания в должности судьи, составляющий по общему правилу 70 лет", - отметил в свое время председатель Совета судей России Виктор Момотов.

По его словам, инициатива не приведет к безответственности мировых судей - ведь все механизмы дисциплинарной ответственности будут сохранены.

"Наказанием за допущенные судьей нарушения должны быть установленные законом дисциплинарные взыскания, а не отказ в переназначении", - подчеркнул председатель Совета судей.

По закону мировые судьи действуют в пределах судебных участков, которые создаются из расчета численности населения от 15 до 23 тысяч человек на одном участке. Если в каком-то городке или поселке живут меньше 15 тысяч человек, то создается один судебный участок.

В целом численность мировых судей определена Законом "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации". Согласно ему, например, в Краснодаре 270 должностей мировых судей, в Москве - 438, в Красноярском крае - 167.

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