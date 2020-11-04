Мировые судьи получат бессрочные полномочия

Госдума готовит ко второму чтению законопроект, предлагающий назначать мировых судей на бессрочную службу. С инициативой выступил Верховный суд России, правительство страны поддержало предложение.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что мировых судей планируется наделять бессрочными полномочиями при переназначении на должность.

"Первый срок будет составлять три года. Затем, если судья пройдет процедуру переназначения, срок полномочий уже не будет ограничен. При этом предельный возраст пребывания в должности мирового судьи составит 70 лет", - отметил Владимир Груздев.

Несмотря на то что мировые судьи входят в систему судов общей юрисдикции, по статусу они являются судьями субъектов РФ. "Формированием мировых судов занимаются региональные власти, - пояснил Владимир Груздев. - При этом мировые судьи рассматривают до 80 процентов дел, поступающих в суды общей юрисдикции. Роль этих судов в жизни общества высока. Необходимость продления полномочий может стать одним из рычагов влияния на судью. Поэтому на мировых судей предлагается распространить те же правила, что и на судей федеральных судов: срок полномочий ограничен только предельным возрастом судьи".

Председатель правления Ассоциации юристов России подчеркнул, что еще в 2017 году Группой государств против коррупции (ГРЕКО) в адрес России была внесена рекомендация о повышении стабильности срока пребывания в должности мировых судей.

Кстати, до 2005 года федеральные судьи также первоначально назначались на конкретный срок - 3 года. Затем такое ограничение было отменено.

В каждом регионе сроки, на которые назначаются мировые судьи, устанавливаются отдельно. Как правило, в первый раз мирового судью назначают либо на 3 года (например, в Москве, Саратовской и Ростовской областях) либо на 5 лет (в частности, в республиках Татарстан и Башкортостан). Затем мировым судьям надо вновь и вновь проходить процедуру переназначения. Новые сроки хотя и больше, чем первый, но все равно они ограниченны. Мысль о том, что будет, когда истечет срок, переназначат или нет, отвлекает судью от более важных дел. Эксперты уверены, чувство стабильности в душе у судьи улучшает качество правосудия.

"Единственным ограничением срока полномочий мировых и федеральных судей должен быть предельный возраст пребывания в должности судьи, составляющий по общему правилу 70 лет", - отметил в свое время председатель Совета судей России Виктор Момотов.

По его словам, инициатива не приведет к безответственности мировых судей - ведь все механизмы дисциплинарной ответственности будут сохранены.

"Наказанием за допущенные судьей нарушения должны быть установленные законом дисциплинарные взыскания, а не отказ в переназначении", - подчеркнул председатель Совета судей.

По закону мировые судьи действуют в пределах судебных участков, которые создаются из расчета численности населения от 15 до 23 тысяч человек на одном участке. Если в каком-то городке или поселке живут меньше 15 тысяч человек, то создается один судебный участок.

В целом численность мировых судей определена Законом "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации". Согласно ему, например, в Краснодаре 270 должностей мировых судей, в Москве - 438, в Красноярском крае - 167.