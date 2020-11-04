Мишустин поздравил страну с Днем народного единства

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил граждан России с Днем народного единства. В 1612 году, напомнил он, благодаря сплоченности и гражданской солидарности многонациональный народ отстоял целостность и независимость Отечества.

- И сегодня любовь к Родине, согласие, взаимопомощь являются основными ценностями нашего общества, помогают противостоять современным вызовам, объединяют всех нас для решения важнейших государственных задач, направленных на развитие России, повышение ее экономического потенциала, обеспечение комфортной жизни миллионов людей, - говорится в поздравлении.

Мишустин пожелал россиянам и их близким успехов в работе, здоровья, мира, благополучия.