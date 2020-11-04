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04.11.2020 18:35
Рубрика: В мире

МВД Австрии: У террориста в Вене не было сообщников

Текст: Екатерина Забродина

В министерстве внутренних дел Австрии больше не считают, что у стрелка, устроившего вечером 2 ноября теракт в Вене, были сообщники - а между тем именно этой версии до сих пор придерживалось следствие. Полиция и спецназ не прекращали поиски возможных преступников. Сообщалось,что их может быть даже четверо. Версию о группе террористов подкрепляли сообщения о том, что стрельба велась в нескольких местах австрийской столицы. Из-за этого центр Вены был объявлен "красной зоной", гражданам рекомендовали не покидать свои дома, школьникам отменили обязательные занятия, и даже на границах Австрии с соседней Германией и другими странами был усилен контроль.

Фото: REUTERS/Lisi Niesner
По делу о теракте в Вене задержали 14 человек

Однако на второй день после теракта глава австрийского МВД Карл Нехаммер выступил с очередным обращением. Министр подтвердил, что теперь его коллеги утвердились в версии о фанатике-одиночке. Напомним, 20-летний уроженец Австрии с албанскими корнями Куйтим Ф. (помимо австрийского, у него также было гражданство Северной Македонии, откуда родом его родители и где, по данным Reuters, до сих пор живет его дед) был ликвидирован через девять минут после начала атаки, которая унесла жизни четырех человек. Еще 23 пострадавших, включая одного стража порядка, оказались в больницах, многие в тяжелом состоянии.

Отмести предположения о сообщниках террориста полицейским помогли показания очевидцев, которые загружали свои видео на специальный портал, чем очень помогли следователям, отсмотревшим ни много ни мало целый терабайт данных. Эти кадры подтверждают, что преступник действовал с особо изощренной жестокостью. Австрийские власти уже признали ошибкой решение досрочно отпустить Куйтима, осужденного за попытку примкнуть к террористической группировке ИГИЛ (запрещена в РФ по решению Верховного суда) в Сирии. По словам Нехаммера, "что-то пошло не так, и Куйтиму удалось ввести в заблуждение программу по дерадикализации", которую он, как казалось, успешно прошел.

В мире Европа Австрия Теракт в Вене

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