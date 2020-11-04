Выборы президента Соединенных Штатов можно считать официально завершенными. В самом северном и крупном штате страны - на Аляске - закрылся последний избирательный участок, передает агентство Associated Press.

По местному времени на Аляске было 9 вечера (9 утра по Москве). Этот штат не был ключевым с точки зрения распределения голосов от коллегии выборщиков, и результат волеизъявления был более чем предсказуемым. Аляска традиционно голосует за республиканцев, и все три выборщика от этого штата добавили очки в политическую копилку действующего президента Дональда Трампа.