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04.11.2020 09:46
Рубрика: В мире

На Аляске закрылся последний избирательный участок

Текст: Екатерина Забродина

Выборы президента Соединенных Штатов можно считать официально завершенными. В самом северном и крупном штате страны - на Аляске - закрылся последний избирательный участок, передает агентство Associated Press.

Фото: AP Photo/Robert F. Bukaty
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По местному времени на Аляске было 9 вечера (9 утра по Москве). Этот штат не был ключевым с точки зрения распределения голосов от коллегии выборщиков, и результат волеизъявления был более чем предсказуемым. Аляска традиционно голосует за республиканцев, и все три выборщика от этого штата добавили очки в политическую копилку действующего президента Дональда Трампа.

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