На Ассамблее Русского мира обсудили, как связать русские диаспоры онлайн

Ежегодная Ассамблея Русского мира проходит в этом году 3-4 ноября из-за пандемии в онлайн-формате. Главной темой обсуждения панельной дискуссии на Ассамблее стали перспективы русской диаспоры за рубежом с учетом изменений в мире, вызванных коронавирусом и закрытием границ.

Как отметил председатель правления фонда "Русский мир", глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, "не от хорошей жизни, но русский мир, как и весь остальной мир, переходит на дистант. Это заставляет нас думать о том, как по-новому вести свою работу".

По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, у русскоязычных диаспор по всему миру сегодня две проблемы - во-первых, их дискриминируют, а во-вторых - сами русские, проживающие по всему миру, сильно разобщены. "Одним из основных элементов дискредитации является подмена понятий, сознательная политизация и привнесение в него проблем безопасности, - отметил Косачев. - Хотя сегодня мы видим, что проблемы с безопасностью возникают не там, куда пришел Русский мир, а там, откуда он ушёл или откуда его выдавили силой". Также он посоветовал нашим соотечественникам поддерживать, насколько возможно, симпатии к русской культуре и языку. " Соотечественникам сегодня очень нелегко, но поддерживать симпатию к русской культуре - в интересах самой диаспоры за рубежом. Иначе их будут превращать в изгоев в школе, на работе и в бизнесе", - подчеркнул Косачев.

При этом развитие интернет-контактов во время пандемии позволяет сделать общение даже более частым. Об этом сказал спецпредставитель президента РФ по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он напомнил, что учреждения культуры освоили онлайн-формат очень быстро, а многим даже удалось увеличить число посетителей. Например, виртуальный Эрмитаж только в апреле посетили 15 миллионов человек, тогда как в обычный год в музее бывает порядка 6 миллионов. Правда, это не относится к русским театрам за рубежом, которые сильно пострадали от пандемических ограничений, о чем рассказал глава Ассоциации деятелей русских театров зарубежья и директор Тбилисского русского драматического театра им. Грибоедова Николай Свентицкий. Он отметил, что русские театры за границей, и без того переживающие не лучшие времена, из-за карантинных мер практически лишились зрителей и выживают только благодаря "активным деятелям русской культуры".

Отдельно на открытии Ассамблеи поговорили про дистанционное изучение языка. Как отметил ректор МГИМО Анатолий Торкунов, "дистанционная работа с иностранными студентами, а их у нас более тысячи, должна продолжаться". Но, по мнению преподавателя русского языка и литературы, профессора испанского Гранадского университета Рафаэля Гусмана Тирадо, полный переход на онлайн-обучение имеет ряд недостатков, поскольку лишает преподавателей эффективной обратной связи с учащимися. Становится сложно организовать практические и лабораторные занятия; ученикам и самим преподавателям трудно разобраться в том огромном количестве сайтов, посвящённых образованию, которые разбросаны в интернете. Тирадо отметил, что в будущем не стоит полностью уходить в онлайн, хотя сочетать дистанционное и традиционное преподавание вполне возможно и даже полезно.

При этом онлайн-общение в случае, например, с членами русскоязычных общин из разных стран может стать хорошей возможностью, поскольку в ближайшее перспективе глобальность будет снижаться, и многое будет переходить на страновой уровень, считает председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников (ВКСРС) Михаил Дроздов.