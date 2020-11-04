На цифровых платформах вышел фильм "Голоса за кадром"

Фильм "Голоса за кадром" (Golden Voices) режиссера Евгения Румана с 3 ноября можно смотреть в России на ряде цифровых платформ. Этот тот случай, когда "сарафан" - то есть молва, опережала картину, и когда в сентябре состоялась ее российская премьера на Фестивале Израильского кино, многие зрители были уже подготовлены. Но, разумеется, на фестивале фильм посмотрело ограниченное количество людей. Зато сейчас - доступ к нему неограничен.

Почему о нем заговорили? Одна из причин - о нашей эмиграции снимается немного. В прошлом году огромный пробел в этой теме восполнил талантливый фильм Give me Liberty режиссера Кирилла Михановского, который впервые показали на Каннском кинофестивале в секции "Двухнедельник режиссеров". После этого необычный и правдивый фильм нашел дорогу к большому числу зрителей и был показан и премирован на многих фестивалях. Он рассказывал о наших эмигрантах в Америке, и, начинаясь с истории одной семьи - внука и деда, выходил на глобальный уровень, поднимая тему - как важно признавать все социальные слои населения в любой стране мира. Картина Евгения Румана - более камерная и, можно сказать, интимная. Она рассказывает о двух известных актерах дубляжа - семейной паре Рае и Вите, приехавшей на ПМЖ в Израиль. Но только рассказа о том, как адаптируются пожилые знаменитости в другой стране, было бы недостаточно для того, чтобы информацию о фильме передавали из уст в уста. В ленту добавлен и пикантный момент. Героиня с ее изумительным голосом устраивается работать в службу "Секс по телефону". Муж, разумеется, об этом ничего не знает.

...Эмиграция - испытание для многих семей. Соблазны, разный социальный уровень, новые встречи... Выстаивают самые крепкие. И это касается любого возраста. Наивной и достаточно инфантильной бывшей жительнице Советского Союза - а дело происходит в 90-е - покажется, что она влюбилась в одного из своих клиентов. Но она забудет, что он-то в ответ влюбился в ее голос, и в тот образ, который себе представлял. И в то же время рядом находится человек, который ей предан и давно знает все ее достоинства и недостатки и принимает их.

Зрители, узнав сюжет, начинают ждать от картины пикантных подробностей, жареных фактов и клубнички. Но к большой чести создателей, они не свернули с намеченного ранее пути - рассказать человеческую историю, а не пойти на поводу у любителей запретных плодов. И мы узнаем в судьбе неких Раи и Вити, которые решились сменить большую, хорошо знакомую жизнь в одной стране на неизведанную в другой, миллионы других судеб, решившихся на такой же путь. В главных ролях в фильме снялись актриса Мария Белкина, которая известна по таким советским фильмах, как "Трое в лодке, не считая собаки", "Золотая мина", "Караул", "Приключения принца Флоризеля", "Колье Шарлотты", "Джек Восьмеркин - "американец" и других и Владимир Фридман ( "Наемник", "Стены", "Оперативник"). Оба вполне успешно реализовались в Израиле, продолжив там актерскую карьеру. Но о жизни обоих можно было бы снимать и документальное кино - через что они прошли, в свое время также побыв эмигрантами, и пытаясь найти себя. Кстати, по иронии судьбы Фридман еще в СССР сыграл роль в спектакле "Эмигранты" по произведению Славомира Мрожека, которая принесла ему успех. Документальных или художественных работ заслуживают, например, такие актеры, как Елена Соловей, Савелий Крамаров, Михаил Казаков и другие, которые в свое время пережили все сложности эмиграции. И в таких лентах также узнавали бы себя миллионы, решившиеся в разном возрасте на смену места жительства.

Об эмиграции писать и снимать нелегко. Тем более трудно представить этот сложный "испытательный" период в жизни любого человека в форме комедии. Режиссер Евгений Руман, автор таких фильмов, как "Человек в стене", "Путешествие Игоря и журавлей", "Чудо", не побоялся взяться за эту тему. И ему удалось в ней передать уважение и любовь к людям, в один момент потерявшим все, но не потерявшимся в новой жизни.

Сделав главными героями своей картины актеров дубляжа, Руман еще и привносит в свою картину некий культурный код - фильмы, которые смотрели поколения, на которых выросли многие люди. Режиссер наполнил свой произведение бережным, трогательным чуством не только к тем, кто лишился одной родины и пытается найти другую, но и любовью к кинематографу. Уже сейчас, в эпоху Netflix и других стриминговых сервисов, смешно и странно смотреть, что существовали точки проката видеокассет, куда пытается устроиться на работу герой. В таких нелегально переснимали фильмы с экрана, и, по большей части, владельцам это сходило с рук. Но требовался перевод и дубляж - русскоязычное сообщество - велико, и может принести немалый доход. Это были "прадедушки" современных сетевых пиратов. И в картине высмеяно и это: в каких причудливых формах может быть востребован настоящий профессионализм.

Рая - привлекательная немолодая женщина. Словно иллюстрация к известной цитате из Ильфа и Петрова: "Когда женщина стареет, с ней могут произойти многие неприятности...но голос у нее не изменится. Он останется таким же, каким был у нее гимназисткой, невестой или любовницей молодого повесы". Волшебный голос Раи и ее отзывчивая душа привлекают к ней клиентов из телефонной секс-службы. И это позволяет ей содержать семью, которая подвергается еще одному - теперь уже финансовому испытанию. Витя не привык так жить, он стремится заботиться о жене, как и раньше, но она уже материально независима, и, в отличие от него, крепко стоит на ногах.

Добрую хорошую комедию было бы бессовестно и нечестно портить плохой концовкой. Поэтому в данном фильме Рая и Витя сумеют преодолеть все трудности. В жизни, к сожалению, не так. Любовь и искреннее отношение друг к другу уступают обстоятельствам - таким, которые ранее невозможно было бы даже представить. Но самое главное - фильм "Голоса за кадром" дает надежду, что все сложности "переходного периода" из одной страны в другую можно преодолеть, если относиться к ним с юмором, и ценить своих самых близких людей.