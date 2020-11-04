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04.11.2020 05:00
Рубрика: Общество

Найден суперфуд с самым большим количеством витамина, защищающего от COVID

Текст: Татьяна Карабут
При пандемии коронавируса особенно важно употреблять витамин D: он оказывает влияние на иммунную систему, а при его недостатке вирус переносится сложнее, выяснили ученые.
Фото: NurPhoto/Getty Images Фото: NurPhoto/Getty Images
Фото: NurPhoto/Getty Images
Фото: iStock
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Так, по данным генерального директора Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова Минздрава России, академика РАН Евгения Шляхто, дефицит витамина D обнаружили у 71,3% людей с выявленным COVID-19, в том числе у 36,3% - тяжёлый дефицит. При этом, по словам ученого, "дефицит витамина D является важным прогностическим фактором неблагоприятного развития заболевания - как заболевания средне-тяжелого течения, так и тяжелого течения".

Научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, диетолог Наталья Денисова напоминает, что витамин D - единственный, который человек может синтезировать сам под влиянием солнечных лучей. Но в большинстве регионов России солнца бывает недостаточно, поэтому почти у 90% населения наблюдается дефицит витамина D.

"Не стоит употреблять витамин D круглый год. Его лучше принимать как раз в осенне-зимний период (когда солнца в наших краях совсем мало). И обязательно нужно посоветоваться с врачом", - говорит Наталья Денисова. Она также отмечает, что, помимо укрепления иммунитета, витамин D способствует укреплению костей, поскольку он участвует в процессе всасывания кальция организмом и в построении костной ткани. Его также можно назвать витамином радости - витамин D спасает от осенней хандры.

Восполнять его дефицит можно в виде таблеток или капель. Но есть множество продукты питания, которые содержат витамин D в большом количестве. Основным его источником считается жир морских рыб, в меньшем количестве он содержится в желтке яиц, молочной продукции, рассказала Наталья Денисова. "Если мы будем съедать достаточное количество морской рыбы, жира морских рыб, то можем обойтись без синтетических витаминов. Хотя бы 2-3 раза в неделю необходимо съедать по кусочку, около 100 граммов жирной морской рыбы", - советует диетолог.

Так, по словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, витамин D в излишке содержится в повсеместно доступных рыбных консервах российского производства: печени трески и печени минтая. "Печень минтая или трески - известный еще с советских времен рыбный деликатес. Помимо высоких вкусовых качеств, его отличает уникальный состав: в 100 граммах содержится 1000% от дневной нормы витамина D. В то время как сельдь содержит лишь 300% суточной дозы этого витамина. И печень минтая, и печень трески также содержат витамины группы А, В, Е, которые укрепляют иммунитет и улучшают состояние сердечно-сосудистой системы", - отметил Зверев.

Кроме того он отмечает, что, согласно протоколам исследования Росстандарта, печень трески на треть состоит из жирных кислот Омега-3, которая также является незаменимым элементом для поддержания иммунитета. А на 100 грамм печени минтая концентрация витамина А составляет 4400 мкг или 489% от ежесуточной потребности в этом витамине. При этом печень трески менее калорийна, чем минтаевая: 613 Ккал и 423 Ккал на 100 грамм соответственно.

Фото: iStock
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"Можно сказать, что печень трески и минтая - это суперфуд, употребление которого особенно полезно в нынешних условиях. Наибольшую пользу представляет продукция, произведенная непосредственно на судне из свежего сырья. Печень при судовой переработке сохраняет полезные витамины и микроэлементы, так как срок обработки рыбы минимален и не происходит окисление. При выборе в магазине на таких консервах стоит специальная маркировка", - рассказал глава ВАРПЭ, подчеркнув, что ГОСТ разрешает изготавливать печень минтая и трески как из свежего, так и из замороженного сырья.

По данным ВАРПЭ, розничная цена печени минтая в России в среднем составляет 150-170 рублей за банку, печени трески - 200-250 рублей за банку.

Как уточнили в ВАРПЭ, консервы из свежего сырья не имеют постороннего привкуса и запаха, консистенция - нежная, сочная, цвет - от бежевого до светло-коричневого или кремового различных оттенков. Допускается неоднородность цвета в одной банке. Цвет выделившегося жира - от соломенного до желтого оттенка.

Продукт из замороженной печени будет более плотной консистенции, неоднородным, горьковатым по вкусу и коричневатым по цвету (при замораживании печень быстро поддается окислению из-за содержащихся в ней липидных соединений, поэтому ее поверхность темнеет). Сроки годности замороженной печени минтая составляют: не более 2 месяцев при условии хранения при температуре -18⁰ С, и не более 6 месяцев при температуре -25⁰ С.

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