Назван фактор усугубляющий течение коронавируса

Тяжесть коронавирусной инфекции зависит от защитных свойств организма. Употребление алкоголя подрывает иммунитет, поэтому пьющий человек, заразившийся COVID-19, рискует получить тяжелую форму течения болезни, рассказал нарколог Руслан Исаев.

"Смешение горячительных напитков с препаратами, которые применяются при лечении, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям", - цитирует медика радио Sputnik.

Нарколог напомнил про несовместимость лекарств и алкоголя. И речь не только об антибиотиках, но и об антикоагулянтах - препаратах, которые препятствуют образованию тромбов. Из-за алкоголя, который повышает свертываемость крови, их нужно будет применять в больших количествах.

Ранее эксперты перечислили места, в которых риски заразиться коронавирусом особенно высоки. Переполненные вагоны метро в час пик, непроветриваемые кабины лифтов, общие кухни в коммунальных квартирах - в каждом из них нужно соблюдать санитарные правила. В числе важных мер профилактики вирусных инфекций врачи также называют правильное питание, закаливание и полноценный сон.