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04.11.2020 13:27
Рубрика: Общество

Не стало одного из лучших вокальных педагогов России

Текст: Мария Бабалова
Большинство людей, приходящие в оперу, и не подозревают, что звездные солисты, которым они аплодируют, не представляют своей жизни без педагога по вокалу даже тогда, когда их студенческие годы давно позади. При этом, по сути, это абсолютно уникальная профессия, и высококлассных, по-настоящему талантливых вокальных наставников во всем мире многократно меньше прекрасных певцов. И Светлана Григорьевна Нестеренко была именно таким уникальным специалистом.
Светлана Нестеренко. Фото: из личного архива Александра Виноградова Светлана Нестеренко. Фото: из личного архива Александра Виноградова
Светлана Нестеренко. Фото: из личного архива Александра Виноградова

Много лет заслуженный работник культуры России, профессор Нестеренко возглавляла кафедру сольного пения Академии хорового искусства имени В.С. Попова и была педагогом по вокалу, преподавателем Молодежной оперной программы Большого театра. И взрастила множество певцов, ставших счастливыми в профессии, в которой конкуренция всегда высока, а успех может быть очень изменчив.

Уникально эрудированный, мудрый и деликатный человек - педагог, разработавший авторскую методику преподавания и обладающий огромным опытом работы с самым широким диапазоном голосов. У нее мечтали заниматься как юные, делающие самые первые шаги на оперном поприще, так и те, кто уже познал профессиональную удачу. Но вокальную форму певцы, как и чемпионы - спортивную, должны поддерживать постоянно, решая самые разные вопросы, связанные с изменяющейся техникой академического вокала. Часто это очень интимный процесс, некоторые суперзвезды как из-за этого, так и из-за ревности держат имя своего наставника в строжайшей тайне. Но в профессиональном сообществе ходят легенды о том, как она умела помочь певцу обрести свой голос и учила преодолевать самые разнообразные трудности и препятствия.

Светлана Нестеренко была очень скромной, и уговорить ее на интервью было непросто. Большой разговор у нас состоялся лишь однажды. Тогда она заметила:

- Почти за полвека педагогической деятельности у меня не было даже двух похожих учеников. У каждого своя физиология, свой психотип и образ мышления. К тому же в любом голосе есть отражение времени и вкусов поколения: сегодня нужно одно, завтра - другое. Потому не бывает случаев, когда можешь идти по проторенной дорожке, и из-за этого наше дело очень сложное. Но мне бы очень хотелось, чтобы, как ни менялся бы мир, человечество не переставало ценить красоту человеческого голоса.

Среди ее воспитанников целая плеяда звезд. Например, именно Светлана Григорьевна открыла для оперы имена певцов, имеющих ныне блестящую международную репутацию: Ольги Кульчинской и Богдана Волкова - распознав потенциал их таланта на одном из своих заграничных мастер-классов, которые всегда собирали толпы страждущих получить мудрый и точны совет Мастера. Также среди прекрасно известных оперных певцов, в чей успех вложен кропотливый труд Светланы Нестеренко, Динара Алиева, Марина Зятькова, Ольга Гурякова, Василиса Бержанская, Екатерина Морозова, Елена Максимова, Евгения Муравьева, Елена Гусева, Алексей Неклюдов, Александр Виноградов, а сопрано Екатерина Лехина даже оказалась в числе лауреатов премии Grammy.

Талантливую, красивую и счастливую профессиональную и личную жизнь Светланы Нестеренко оборвал коронавирус. Но память о ней всегда будет в сердцах и голосах ее прекрасных учеников.

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