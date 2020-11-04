Новый расчет прожиточного минимума поднимет доходы

В пятницу Российская трехсторонняя комиссия на внеочередном заседании рассмотрит новый порядок расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

Минтруд подготовил законопроект, по которому прожиточный минимум теперь будет определяться не по потребительской корзине, а по медианному доходу. Это величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у другой половины - ниже. Как считают в минтруде, прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства населения и повышаться по мере их роста. Также меняется расчет минимального размера оплаты труда (МРОТ), - теперь его будут считать от медианной зарплаты населения. При этом он должен быть не ниже прожиточного минимума.

Из расчетов минтруда получается, что в 2021 году прожиточный минимум будет равняться 11 653 рублям, а МРОТ - 12 792 рубля. По сравнению с действующим размером минимальной зарплаты рост составит уже 5,5 процента. По оценке ведомства, это существенно почти для четырех миллионов россиян. Прожиточный минимум, к которому привязана минимальная зарплата, хотят пересматривать не раз в квартал, а раз в год.

"Новая методика более прогрессивная, она исключает манипуляции со стоимостью потребительской корзины за счет включения в нее дешевых товаров или услуг, которые могут и не употребляться", - отмечает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.