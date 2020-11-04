Определен самый крутой в мире смартфон. В России он стоит 90 тысяч рублей

Флагманский смартфон Huawei Mate 40 Pro, недавно официально представленный на российском рынке, признан специалистами AnTuTu мощнейшим в мире. По результатам тестирования он набрал рекордные 685339 баллов.

На сайте создателей популярного бенчмарка сообщается, что в список победителей также вошли следующие модели: vivo IQOO 5 Pro, vivo IQOO 5, vivo X50 Pro+, Redmi K30S.

Не исключено, что производительность нового флагмана Huawei в синтетических тестах оказалась столь высокой благодаря новому процессору Kirin 9000 5G - остальные участники рейтинга оснащены Snapdragon 865.

В России стоимость Huawei Mate 40 Pro, работающий на экосистеме Huawei Mobile Services, оценивается в 89990 рублей - на 10 тысяч рублей дешевле iPhone 12 Pro.