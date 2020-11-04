От каких традиций готовы отказаться наши читатели

В Санкт-Петербурге Деды Морозы-аниматоры будут проходить тестирование на коронавирус. Фирмы, предоставляющие услуги по организации праздников, сейчас массово заключают договоры с лабораториями анализов. Тем не менее многие петербуржцы уже начали отказываться от услуг Деда Мороза и Снегурочки в новогодние праздники. Мы спросили наших читателей: а вы от каких традиций готовы отказаться?

Валентин Дудкевич, художественный руководитель Государственного академического ансамбля танца Беларуси:

- Никогда ни от чего не оказываюсь. Время само отфильтрует все лишнее. Считаю, что, наоборот, больше традиций нужно возрождать и добавлять. Следовательно, по мере появления новых или хорошо забытых старых обычаев те, что не нужны, отпадут сами.

Татьяна Мастерских, мама двоих детей-дошкольников, Омск:

- Мы готовы отказаться от всех новогодних традиций, чтобы сберечь здоровье родных и близких. Раньше ходили с Димой и Аней на представления в цирк, в кукольный театр "Арлекин", а на каникулы ездили в другие города. Наш семейный Дед Мороз тоже не придет. Дети уже понимают, что такое коронавирус и почему пожилым людям необходимо особенно беречься. Договорились с Дедушкой, что 31 декабря он свяжется с нами по скайпу, поздравит ребятишек и скажет, что послал подарки по почте. А дети приготовят для него поделки, стихи и песни.

Анна Захарова, библиотекарь, Самара:

- Придется отказаться от подарков под елку. Обычно квартира напоминала новогоднюю витрину: под украшенной елкой было навалено множество кульков и коробок. Подарки не были дорогими: от новой пижамы до елочных украшений - муж копил домики, я - птичек. Всегда были новые книги и билеты в театр для всех родственников. И еще от одной традиция откажемся: не будем украшать входную дверь со стороны подъезда. Обычно мы разрисовывали ее мелками - изображали символ Нового года, чтобы порадовать себя и соседей.

Армен Саркисян: предприниматель, Ростов-на-Дону:

- У нас традиция в новогоднюю ночь приходить на Театральную площадь, чтобы поздравить друзей и знакомых с праздником, выпить стаканчик шампанского, запустить фейерверк. В этот раз решили остаться дома. Какой смысл идти в толпу друзей, когда никто не обнимается и не танцует? Да и скакать под елочкой в маске не очень удобно...

Геннадий Маркевич, композитор, Минск:

- Пришлось отказаться от традиции посещать в выходные наших родителей. Раньше ездили к ним часто и детей возили. Во время сложной эпидситуации вынуждены больше находиться дома. Еще ранее мы часто устраивали семейный поход по магазинам. Это была одна из форм нашего семейного досуга. С недавних пор и от нее отказались, заказываем все, что необходимо, через интернет.

Алена Банникова, менеджер, Воронеж:

- Единственная моя традиция, на которую еще была надежда, - встретить смену календарного года с друзьями в новом городе, а потом провести Рождество с семьей. Но с учетом роста количества заболевших и предельной нагрузки на медиков лучше останусь дома. Почищу мандарины и позвоню близким по видео.

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:

- Готов отказаться от традиций, которые вредят здоровью. Например, от приготовления мяса на углях. Доказано, что это может способствовать развитию раковых заболеваний.

Лариса Метлевская, этнограф, фольклорист, Минск:

- Думаю, следует отказаться от празднования Хеллоуина. Он не соответствует нашей традиционной культуре. Тем более что на наших землях были свои увлекательные праздники. Например, в преддверии Филипповского поста (начинается с 28 ноября), когда наступало время длинных ночей, парни ходили по деревням с тыквой или, как говорят белорусы, "гарбузом". Предварительно вычищали из него мякоть, делали прорези и ставили внутрь свечу. Это овощное чудище так и называли - "страх". Ходили пугать им вечерами девушек. Во время таких забав молодые люди рассчитывали найти свою вторую половинку.