Овечкин намерен завершить карьеру в "Динамо"

Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин рассказал о том, что последний матч в карьере намерен провести за "Динамо".

В среду Александр Овечкин рассказал о том, где он планирует завершить карьеру. По словам игрока, у него пока еще есть незавершенные дела в "Вашингтоне", переговоры о продлении контракта с которым предстоят в скором времени. Овечкин уверен, что пока он еще находится в расцвете сил и главное - избежать проблем со здоровьем.

"Думаю, что еще несколько лет я точно поиграю. Дай бог, чтобы у меня со здоровьем было все хорошо, я закончил бы здесь - в России, в московском "Динамо". После определенного количества лет, которые я проведу в "Вашингтоне". Это не вопрос денег, а дело принципа. Потому что я всего играл за две команды - это "Динамо" и "Вашингтон". Понятное дело, что я закончу карьеру в "Вашингтоне" через 2-4, может, 5 лет. Хочу закончить на красивой ноте", - отметил россиянин.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. С этой командой он завоевал Кубок Стэнли, девять раз он становился лучшим снайпером лиги, завоевав немало индивидуальных призов.