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04.11.2020 10:21
Рубрика: Общество

Победителями конкурса "Большая перемена" стали 600 школьников

Текст: Ксения Колесникова
В "Артеке" завершился финал всероссийского конкурса "Большая перемена". Победителями стали 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников.
Фото: Пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей" Фото: Пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей"
Фото: Пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей"

Ученики 11 классов, победившие в финале, получили по 1 миллиону рублей на оплату обучения и до 5 баллов к портфолио при поступлении в ведущие вузы. Учащиеся 9 и 10 классов получили по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов. 20 школ получили по 2 миллиона рублей на развитие образовательных возможностей. Все финалисты (1 200 человек) смогут поехать в "Артек".

Фото: Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
Путин пообщался с финалистами Всероссийского конкурса "Большая перемена"

- Поздравляю победителей, вами гордится вся страна! Также хочу поздравить и всех финалистов. Вы получили главное - бесценный опыт, знания, веру в себя, а самое ценное, конечно, то, что вы все есть друг у друга, и эта дружба - ваш капитал на всю жизнь, - обратился к ребятам первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. - Многие из вас поднимали вопрос о поощрении учителей, которые поддерживали вас на протяжении всей "Большой перемены". Мы с партнерами решили, что каждый наставник победителей получит специальный приз - 150 тысяч рублей.

Сергей Кириенко напомнил, что конкурс "Большая перемена" станет ежегодным. Старт нового сезона намечен на 28 марта 2021 года. Участие в конкурсе станет доступно не только старшеклассникам, но и ученикам 5-7 классов. Добавятся новые образовательные направления и форматы. Начнет работу кастинговая платформа "Большой перемены", а проекты конкурсантов будут поддерживаться грантами Росмолодежи.

- Когда мы запускали проект, главной задачей было организовать его так, чтобы участники не просто призы получили и испытали себя, но смогли выбрать направление, в котором они хотят развиваться, - рассказал Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. - Сейчас мы видим, что ребята не просто определились с выбором, но уже смело предлагают свои решения и идеи. Уверен, что этот финал станет для школьников началом пути собственного развития и самореализации.

Напомним, финал конкурса "Большая перемена" проходит с 31 октября по 5 ноября в МДЦ "Артек". 1200 школьников со всей страны в формате форсайт-сессий работали над созданием "Города будущего" по 6 трекам: "Образование будущего", "Предпринимательство", "Искусство-Арт", "Урбанистика", "Волонтерство" и "Здоровый образ жизни". А всего в конкурсе принимали участие более миллиона школьников.

Организаторы конкурса "Большая перемена": АНО "Россия - страна возможностей", проект "ПроеКТОриЯ", Российское движение школьников и ФГБУ "Роспатриотцентр". Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки

и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Общество Образование

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