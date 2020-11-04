Почему ссора в родительском чате закончилась убийством

Риелтор 41-летний Роман Гребенюк был жестоко избит после ссоры в родительском чате и умер через семь дней, не приходя в сознание. Он один воспитывал дочь. Девочка осталась сиротой.

Причиной трагедии стала банальная ссора из-за домашнего задания по русскому. Школьники получили тест, который можно было пройти в строго определенное время. Причем войти в сервис только под специальным паролем. Роман предположил, что многие родители в это время на работе и детям помочь не смогут. Но с ним не согласилась одна из "активисток" класса - мама Анна (Ануш). В результате разговор быстро превратился в непродуктивные многословные обсуждения.

Роман не выдержал и написал: "Вопрос надо решать, а не сопли жевать". Женщина восприняла это как личное оскорбление. К перепалке подключились ее муж, а также брат, 30-летний Арсен Мелконян. Перепалка онлайн перешла в офлайн. По словам Арсена, Роман сам пригласил его на встречу в один из офисов крупного банка. Как видно на записях банка и очевидцев, убийца прошел с улицы в зал и без всяких разговоров несколько раз ударил дожидавшегося его мужчину в голову.

Откуда такая агрессивная реакция? Судя по переписке, женщина пусть и не самое приятное, но идиоматическое выражение "жевать сопли" поняла буквально. Возбуждено уголовное дело. Нападавшему грозит до 15 лет тюрьмы.

Мнение

Светлана Качмар, семейный психолог:

- Родительские чаты - притча во языцех. К сожалению, у нас нет единого понимания, каким должен быть сетевой этикет. Объединение в группах мам и пап учеников стихийное, и, как бы нам ни хотелось, мы не можем его регламентировать, ввести правила, за нарушение которых человека удаляли бы. Это место, куда сливается весь негатив. Школа вообще сейчас очень "заводит" родителей, и без того очень загруженных и уставших. И необходимость реагировать на сообщения, более того, выискивать нужную информацию среди потока бесполезного шлака - каких-то картиночек, смайликов, перепалок, личных поздравлений и других комментариев - перегружает мозг. К тому же среди родителей часто есть те, кто заражает скандалом весь класс, - этакие школьные тролли.

Мой совет: старайтесь не вовлекаться в конфликт. Если человек постоянно провоцирует, он натренирован в перепалках, делает это "профессионально", его вам не победить. Не можете совсем удалить группу, которая вас раздражает, выключайте уведомления. Выберите день, когда вы в хорошем состоянии духа и есть свободное время, открывайте и читайте, а потом забудьте его еще на неделю.

Это уже не новость, что виртуальные сообщения приводят к реальным правонарушениям и за них можно получить статью. Но сегодня самые страшные преступления совершаются по незначительному поводу. И проблема не в том, что жертва что-то сделала не так, а в том, что всегда есть процент агрессивных людей, которые не могут контролировать свои импульсы.

Подготовила Елена Новоселова

Комментарии

Ефим Рачевский, директор школы N 548 "Царицыно", народный учитель России:

- Классный чат может быть полезным каналом для коммуникации и для важных объявлений. Я, например, раз в неделю записываю пятиминутные видеоролики - такие обращения к родителям. Отвечаю в них на самые важные и актуальные вопросы. Может, мамы и папы и не зайдут на сайт школы, зато в классных чатах это мое сообщение точно увидят.

Но в любом таком учебном чате должна быть своя информационная этика и культура. Людей к ней нужно приучать. Так же, как приучать не мусорить на улице или уступать дорогу на пешеходном переходе. Казалось бы, вещи элементарные. Но идти к ним приходится довольно долго, сочетая меры воспитания, убеждения и порой даже наказания.

Конечно, родители уже взрослые люди, но школа может и должна их воспитывать! Например, у нас есть четкое правило: родителям запрещено пользоваться классным чатом и писать туда сообщения вечером после 21.00. Вот просто нельзя этого делать, и все. Это мы обговариваем сразу. И я имею полное право ответить нарушителю, что "с вами сейчас разговаривать не буду, потому что вы нарушаете принятую в школе культуру". Порой приходится делать серьезные внушения.

Договориться всем вместе о каких-то минимальных правилах просто необходимо. Полная анархия в чатах отнимает время и нервы абсолютно у всех. Думаю, знакомая многим ситуация: только вы ложитесь спать, и тут опять - 10 сообщений: "а что задали", "а кто решил эту задачу", "а кто против дистанционки, а кто - за"... Бывает много глупостей. Всем родителям напомню: любое сообщение в классном чате моментально может стать достоянием всей школы.

Марианна Шевченко, директор по развитию Национальной родительской ассоциации:

- Классные чаты как явление уже давно превратились в очень нездоровую историю. В лучшем случае это бесконечная болталка. Несколько сотен сообщений за вечер, которые тебе приходится фильтровать из-за страха пропустить что-то действительно важное. О худшем мы только что прочитали.

И вроде бы мы, взрослые люди, разумно осуждаем школьную травлю и буллинг, пытаемся оградить от них детей. Но почему-то совсем не думаем о том, что конфликты из родительских чатов все чаще выходят в реальную жизнь. Знаю случаи, когда "активные" мамы специально создают две отдельные группы в мессенджерах. Одну - с учителем (там все "прилично"), а вторую - без учителя. И вот во второй начинается совсем уж "беспредел". Зачем-то дублируются домашние задания, которые есть в электронном дневнике, собираются деньги на все подряд, начиная с рабочих тетрадей и заканчивая декорациями к школьному празднику. Идут ожесточенные словесные перепалки по самым незначительным школьным вопросам.

Еще одна огромная проблема - фейки и вбросы. Родительские чаты самая благодатная почва для них. Нас пугают массовым дистанционным обучением, тем, что очное обучение станет платным. Как правило, никаких "санкций" к родителям, которые бездумно делают такие перепосты, применить нельзя. Удалить кого-то из чата - спровоцировать новый школьный конфликт.

Я не отрицаю, что классный чат - это хороший инструмент. Но при условии, что родители сразу договорятся о правилах и будут сами же честно их соблюдать. Это наша ответственность - не школы! Потому что учителей никто не учил модерировать чаты, "банить" юзеров, "фильтровать" контент - это вообще не их обязанность. И я знаю действительно хорошие примеры родительских групп, где есть конструктив, где мамы приняли самые простые правила: "критикуя - предлагай", будь вежлив, "спаму - нет". Но практика показывает, что многие взрослые до них почему-то не доросли. Мое мнение - родительские чаты должны оставаться местом для важных объявлений. Но лишь дополнительным инструментом.

Евгений Ямбург, директор школы N 109, заслуженный учитель России:

- То, что происходит сегодня в классных чатах, - это в какой-то степени отражение невротического состояния общества. В родительских чатах часто бывают противоречия. Читаю: "Уберите уроки физкультуры - это бесполезная трата времени! Почему на удаленке дети должны прыгать у компьютеров?" В этом же чате: "Сделайте больше уроков физкультуры, это хорошая разрядка!" Что может сделать школа? Организовать диалог, терапию с помощью слова. Например, недавно я вместе с заместителями провел очередную видеоконференцию с родителями. Мы ответили на все вопросы, конференция длилась больше двух часов. Это единственный способ погасить напряженность.

Подготовила Ксения Колесникова