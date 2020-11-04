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04.11.2020 03:02
Рубрика: В мире

Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии зафиксировали за последнюю неделю

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За последние семь дней в Чехии зафиксировали почти треть всех смертей от коронавируса. Данные озвучили в минздраве республики.

Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN
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"Всего за период пандемии скончались 3 тысячи 859 человек, из них почти треть (1 тысяча 174 человека) - за последнюю неделю. Суточным антирекордом является смерть 200 человек в пятницу, 30 октября", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

По данным минздрава, Чехия сохраняет первое место в мире по числу умерших от коронавируса в пересчете на 100 тысяч человек населения. С пятого октября в стране действует режим чрезвычайной ситуации, закрыты школы и вузы, предприятия общепита, учреждения культуры и магазины (кроме продовольственных). Отменены все спортивные соревнования, кроме чемпионатов республики по футболу и хоккею, которые после перерыва возобновятся на этой неделе.

В мире Европа Чехия Пандемия коронавируса COVID-19

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