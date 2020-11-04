Польские власти безуспешно ищут компромисс по вопросу абортов

Правительство Польши фактически "заморозило" решение Конституционного суда, вызвавшее многотысячные протесты по всей стране. На сайте польского правительственного законодательного центра сообщается, что постановление КС, который 22 октября признал незаконным прерывание беременности при высокой вероятности пороков развития плода, должно было быть опубликовано не позднее 2 ноября. Однако оно до сих пор ожидает публикации, а власти ломают голову, как выйти из создавшегося тупика.

Ежедневные массовые акции протеста поляков против запрета абортов привели к расколу в обществе, кризису в правящей партии и к еще большему хаосу в стране, которая и так не справляется с эпидемией коронавируса. В Польше смертность инфицированных коронавирусом растет, как полагают специалисты, "по итальянскому сценарию". Неудивительно, что, как и в 2016 году, когда сейм Польши попытался запретить аборты, власти были вынуждены "дать задний ход". Но просто игнорировать уже вынесенный конституционными судьями вердикт невозможно - официальной Варшаве нужно придумать какой-то не противоречащий закону путь обхода. При этом власти мечутся между бунтующим народом, требующим либерализации очень строгого законодательства в области прерывания беременности, и отдельными представителями правящей партии, которые вместе с иерархами католической церкви требуют не отступать от принятого решения. Глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик на вопрос журналистов, почему в нарушение законодательства откладывается публикация резонансного документа, ответил уклончиво: "В настоящий момент идет определенная дискуссия, и хорошо бы в сложившейся ситуации, которая сложна для всех и вызывает очень много эмоций, найти время на диалог и выработать новую позицию по этому вопросу".

Как сообщило Polskie Radio, в начале недели ситуацию попытался спасти президент Анджей Дуда. Он внес на рассмотрение парламента поправки к "Закону о планировании семьи", которые разрешат аборты ввиду серьезного и необратимого повреждения плода, ведущего к смерти ребенка, но в то же время защитят детей с синдромом Дауна. Однако для сторонников запрета абортов эти уступки слишком большие, а для противников - слишком маленькие. Вместо того, чтобы голосовать по поправкам президента, чтобы погасить начавшийся пожар, Сейм объявил перерыв в работе до середины ноября. По официальной версии - из-за эпидемии коронавируса. Но в кулуарах поясняют, что сейчас расколотый парламент не сможет прийти к какому-то решению, а любое заседание по вопросу запрета абортов приведет к очередному всплеску активности протестующих женщин. Власти Польши оказались в безвыходной ситуации: ведь решение Конституционного суда не опубликовать невозможно. В противном случае, будет создан опасный прецедент. Поэтому они приняли решение выжидать.

Решение Конституционного суда Польши по абортам не опубликовать невозможно

Тем временем

На пресс-конференции в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецки огласил список новых мер, которые вводятся с 7 ноября, и предупредил, что следующим шагом будет полный "локдаун". "Протестуйте онайн", - призвал он участников акций протеста.