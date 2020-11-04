Польские власти безуспешно ищут компромисс по вопросу абортов

Ежедневные массовые акции протеста поляков против запрета абортов привели к расколу в обществе, кризису в правящей партии и к еще большему хаосу в стране, которая и так не справляется с эпидемией коронавируса. В Польше смертность инфицированных коронавирусом растет, как полагают специалисты, "по итальянскому сценарию". Неудивительно, что, как и в 2016 году, когда сейм Польши попытался запретить аборты, власти были вынуждены "дать задний ход". Но просто игнорировать уже вынесенный конституционными судьями вердикт невозможно - официальной Варшаве нужно придумать какой-то не противоречащий закону путь обхода. При этом власти мечутся между бунтующим народом, требующим либерализации очень строгого законодательства в области прерывания беременности, и отдельными представителями правящей партии, которые вместе с иерархами католической церкви требуют не отступать от принятого решения. Глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик на вопрос журналистов, почему в нарушение законодательства откладывается публикация резонансного документа, ответил уклончиво: "В настоящий момент идет определенная дискуссия, и хорошо бы в сложившейся ситуации, которая сложна для всех и вызывает очень много эмоций, найти время на диалог и выработать новую позицию по этому вопросу".
Как сообщило Polskie Radio, в начале недели ситуацию попытался спасти президент Анджей Дуда. Он внес на рассмотрение парламента поправки к "Закону о планировании семьи", которые разрешат аборты ввиду серьезного и необратимого повреждения плода, ведущего к смерти ребенка, но в то же время защитят детей с синдромом Дауна. Однако для сторонников запрета абортов эти уступки слишком большие, а для противников - слишком маленькие. Вместо того, чтобы голосовать по поправкам президента, чтобы погасить начавшийся пожар, Сейм объявил перерыв в работе до середины ноября. По официальной версии - из-за эпидемии коронавируса. Но в кулуарах поясняют, что сейчас расколотый парламент не сможет прийти к какому-то решению, а любое заседание по вопросу запрета абортов приведет к очередному всплеску активности протестующих женщин. Власти Польши оказались в безвыходной ситуации: ведь решение Конституционного суда не опубликовать невозможно. В противном случае, будет создан опасный прецедент. Поэтому они приняли решение выжидать.
Тем временем
На пресс-конференции в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецки огласил список новых мер, которые вводятся с 7 ноября, и предупредил, что следующим шагом будет полный "локдаун". "Протестуйте онайн", - призвал он участников акций протеста.