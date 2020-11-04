Посол РФ в Болгарии заявил об искусственном нагнетании антироссийской риторики

Посол РФ в Болгарии Анатолий Макаров в интервью местной газете "24 часа" заявил, что дипломатическое напряжение между странами, вызванное высылкой ряда российских дипломатов, не окажет серьезного влияния на весь спектр разностороннего сотрудничества между Москвой и Софией. При этом он отметил, что в Болгарии искусственно нагнетается антироссийская риторика.

Глава дипмиссии почеркнул свою убежденность в том, что инициатором и бенефициаром подобных противоречий является вовсе не Болгария. Он указал, что, несмотря на некоторые противоречия, в текущем году были реализованы важные культурные гуманитарные проекты, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Анатолий Макаров также выразил надежду на налаживание отношений в области туризма после нормализации обстановки с COVID-19. Он обратил внимание на то, что увеличению потока отдыхающих должно способствовать облегчение визового режима.

В рамках интервью посол прокомментировал заявление представителей США о нецелесообразности реализации проекта газопровода "Турецкий поток" через территорию республики. "Этот газопровод включен в Энергетическую стратегию Болгарии и имеет статус проекта национального значения", - подчеркнул дипломат и напомнил, что в случае завершения строительства газопровода страна станет газораспределительным центром европейского масштаба. "В этой связи высказывания наших заокеанских коллег, направленные против проекта, должны расцениваться исключительно как намерение лишить Болгарию и других их "стратегических партнёров" всех бонусов, вынуждая закупать американский сжиженный газ вместо более выгодного трубопроводного", - резюмировал Макаров.