Из жизни на дистанционке важно сделать выводы

Без малого девять месяцев прошло с тех пор, как коронавирус грубо вторгся в нашу жизнь. Он кардинально изменил все: наш образ жизни, наши традиции, наши привычки... В некоторых европейских странах введен комендантский час - до недавнего времени мы видели такое только в фэнтези-фильмах! В России и Беларуси ситуация поспокойнее, однако значительная часть и нашей жизни ушла в онлайн. Изменились ли мы и насколько серьезны эти перемены? К чему себя готовить? Как воспринимать мир таким, каков он есть теперь? Об этом мы беседуем с психологом, специалистом по кризисным жизненным периодам Витой Холмогоровой.

Нас меняют не обстоятельства, а то, какие выводы мы из них делаем. Роман Щербенков

Вита, то, что с нами что-то происходит, понятно без слов. Какой видится тенденция этих перемен вам?

Вита Холмогорова: Удивительно, но общей тенденции нет! Ситуация словно поставила каждого из нас перед зеркалом. Отразила наши чувства, ценности, возможности, ограничения, и у каждого они свои. Действительно: ведь так и нет до сих пор какой-то общей, очевидной истины, как сейчас "надо жить" - ни по поводу вреда или спасительных свойств тех же масок, ни по поводу изоляции... У каждого - собственная концепция, и вопрос в том, насколько крепко каждый за свою истину держится и готов ли прислушиваться к чужой.

Что сейчас может помочь получить от жизни удовольствие?

Вита Холмогорова: Сейчас, во вторую волну кризиса, психологическое состояние человека во многом определяется тем, как он перенес первую волну, какие выводы сделал. Те, кто уже тогда смог перевести свою жизнь на новые рельсы - быт, работу, занятия детей, - тот сейчас просто снова плавно перетек в свою ту, уже обустроенную, "обжитую" систему.

Наши эмоции даны нам как защита. Эмоция страха призвана предупреждать, что есть угроза - жизни, благополучию - и необходимо что-то предпринять. Тот, кто быстрее принял новые правила игры, кто оказался гибче, тот выиграл. Но сейчас как раз можно увидеть свои ошибки в проживании первой волны и удачно пройти вторую.

Самая заметная черта этого периода - удаленная работа. Все ли захотят вернуться в офисы?

Вита Холмогорова: Здесь тоже нет единодушия. Многие остро переживают дефицит общения. И все же удаленка для большинства удобна. Думаю, что и среди моих клиентов кто-то вернется в мой кабинет, а кто-то останется онлайн. Человек - существо адаптивное. Что-то из нашего нового опыта - то, что нам нравится и делает нашу жизнь проще, - мы возьмем в будущую жизнь.

Вот дистанционка - она поедет с нами в посткарантинное будущее?

Вита Холмогорова: Думаю, дистанционное образование мы частично прихватим с собой. Пришло ясное осознание того, насколько важна, например, университетская жизнь.

Трудно загадывать, станет ли онлайн-образование уделом менее обеспеченных, а очное - привилегией богатых? Но дистанционное образование точно будет бурно развиваться.

Если к нам после карантина вернется безопасность общения, то и мы вернемся к своим традиционным ценностям. Фото: Photoxpress

Перестроился и наш быт: мы стали по-другому готовить, по-другому делать покупки.

Вита Холмогорова: Изменения настигли каждого по-своему. Некоторые столкнулись с необходимостью решать бытовые проблемы, о которых раньше даже не догадывались. Например, семья выехала надолго на дачу, пришлось, скажем, колоть дрова. Или же готовить на большую семью по пять раз в день. Для кого-то готовка стала бременем, кто-то открыл для себя доставку готовых обедов, кто-то смог адаптироваться и даже сделал из готовки приятный ритуал (процесс приготовления еды может очень сплачивать семью). Ясно, что одни из нас возьмут новые привычки в будущее, а другие с радостью вернутся к докарантинному образу жизни.

Отдельная больная тема - семья на карантине, домочадцы заперты в четырех стенах. Как сохранить брак?

Вита Холмогорова: Те семьи, которые в первую волну карантина смогли настроить по-новому свой бытовой уклад, в психологическом плане повернуться лицом друг к другу, от второй волны изоляции или удаленки не пострадают, а чуть ли не получат удовольствие. Если же в отношениях дисгармония, она так и будет обостряться в кризисной ситуации.

Изменилась ли у людей жизненная философия?

Вита Холмогорова: Один мой учитель как-то сказал: чтобы оставаться на месте, надо грести, потому что течение сносит. В работе с онкологическими больными я видела, как после успешного лечения люди выходят из тяжелых ситуаций с совершенно иной системой ценностей. Они радуются каждому дню, понимают, что в жизни по-настоящему ценно. Нас меняют не обстоятельства, а то, какие выводы мы из них сделаем. Так же и с пандемией. Надо не просто прожить взаперти и понять, что семья это важно. Нужно сказать себе: "Какие, оказывается, у меня смышленые, чудесные дети. Какое счастье вести их в школу и болтать по пути! Вот это я сохраню навсегда". Когда летом почти все вернулось на круги своя, многие быстро потеряли остроту восприятия. Сейчас есть шанс перенести опыт не только на вторую волну, но и на будущее без коронавируса.

А как нам жить с ощущением, что от тебя ничего не зависит?

Вита Холмогорова: На Востоке говорят: тот, кто научился управлять своим вниманием, научился управлять жизнью. Если ваше внимание приковано к паническим новостям, на это уходит много ресурсов. Пропадает ощущение перспективы, ощущение радости. Но если переключить внимание, спросить себя: "Что я могу сделать в этой ситуации?", это даст ощущение опоры. Можно разработать программу действий на случай, если заболеешь сам или кто-то из близких. Понимать, кому позвонить, какие лекарства и где искать... Еще в первую волну мы поняли, откуда черпаем ресурсы. Для кого-то это спорт, для кого-то медитация, режим, сон. Вторая волна дает нам возможность осознанного управления своими ресурсами. Мы знаем, как их накапливать, на что тратить, на чем можно сэкономить. Мы стали по-другому общаться. Теперь трижды подумаешь, прежде чем обнять друга при встрече. Даже общение с близкими нет-нет да и отравит мысль о бессимптомном носительстве.

Не станем ли мы в итоге интровертными индивидуалистами?

Вита Холмогорова: Эта ситуация обнаружит в каждом из нас то, что ему ближе. Кто-то выяснит, что ему комфортнее в семье, что он устает от большого круга контактов, и в будущем сведет их по минимуму. Кто-то поймет ценность общения и захочет расширить свой социальный круг. Конечно, многое зависит от эпидемиологической ситуации в будущем. Я уверена: если к нам вернется безопасность общения, то и мы вернемся к своим ценностям.

И вернутся большие свадьбы? И фестивали с десятками тысяч людей?

Вита Холмогорова: Конечно. Не зря же все это веками создавалось!

Досье "СОЮЗа"