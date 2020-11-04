Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом и Нагорный Карабах

Президенты России и Беларуси провели телефонный разговор. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех российских граждан с Днем народного единства, сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений и высоко оценили сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса, отметив большое значение договоренности о поставках в Беларусь российской вакцины.

Также Путин и Лукашенко рассмотрели ряд практических вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере. Президент Беларуси рассказал о ситуации в республике. Еще лидеры обсудили вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.