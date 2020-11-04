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04.11.2020 16:16
Рубрика: Власть

Путин надеется мирно решить конфликт в Нагорном Карабахе

Текст: Владимир Кузьмин
Президент Владимир Путин надеется, что в конфликте вокруг Нагорного Карабаха удастся добиться результата на основе, которая бы устраивала всех людей, проживающих в регионе. "Причем добиться этого мирными средствами", - подчеркнул он в ходе общения с представителями религиозных объединений.

Россия, по его словам, делает все, что от нее зависит, чтобы конфликт на Южном Кавказе был завершен и как можно быстрее. "Чтобы сохранить жизни людей, которые стоят друг напротив друга и, к сожалению, до сих пор видят друг друга в прицелах автоматов, винтовок, используют друг против друга оружие для достижения тех целей, которых, по нашему глубокому убеждению, можно было достичь и в ходе мирного переговорного процесса", - заявил Путин.

МИД РФ: Ввод миротворцев в Карабах возможен только с согласия сторон конфликта
Власть Работа власти Внешняя политика Президент Проблема Нагорного Карабаха

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