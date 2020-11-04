Путин надеется мирно решить конфликт в Нагорном Карабахе

Президент Владимир Путин надеется, что в конфликте вокруг Нагорного Карабаха удастся добиться результата на основе, которая бы устраивала всех людей, проживающих в регионе. "Причем добиться этого мирными средствами", - подчеркнул он в ходе общения с представителями религиозных объединений.

Россия, по его словам, делает все, что от нее зависит, чтобы конфликт на Южном Кавказе был завершен и как можно быстрее. "Чтобы сохранить жизни людей, которые стоят друг напротив друга и, к сожалению, до сих пор видят друг друга в прицелах автоматов, винтовок, используют друг против друга оружие для достижения тех целей, которых, по нашему глубокому убеждению, можно было достичь и в ходе мирного переговорного процесса", - заявил Путин.