Путин осудил тех, кто использует религию для провокаций и оправдания насилия

Президент России Владимир Путин считает недопустимым использование религиозных и национальных чувств для провокаций и оправдания экстремизма. Такое мнение он высказал в среду в ходе встречи с представителями российских религиозных объединений.

Глава государства отметил, что ситуация в ряде стран сложная с точки зрения межнациональных и межрелигиозных отношений. "Мы видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих. Тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость", - заявил Путин.

"Результат здесь один: в обществе, как снежный ком, нарастают конфликты, и они могут тлеть годами и десятилетиями. Мы вместе должны, обязаны делать все возможное, чтобы в принципе исключить подобное развитие событий у нас в стране", - продолжил президент.

Он также подчеркнул, что особая роль в борьбе с экстремизмом и нетерпимостью принадлежит духовным лидерам. "К вашему мнению, слову люди прислушиваются. И когда звучит ваша солидарная позиция, четкая приверженность ценностям мира, добра и милосердия, это имеет огромное значение", - добавил Владимир Путин.