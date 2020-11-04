Путин осудил тех, кто использует религию для провокаций и оправдания насилия

Глава государства отметил, что ситуация в ряде стран сложная с точки зрения межнациональных и межрелигиозных отношений. "Мы видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих. Тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость", - заявил Путин.
"Результат здесь один: в обществе, как снежный ком, нарастают конфликты, и они могут тлеть годами и десятилетиями. Мы вместе должны, обязаны делать все возможное, чтобы в принципе исключить подобное развитие событий у нас в стране", - продолжил президент.
Он также подчеркнул, что особая роль в борьбе с экстремизмом и нетерпимостью принадлежит духовным лидерам. "К вашему мнению, слову люди прислушиваются. И когда звучит ваша солидарная позиция, четкая приверженность ценностям мира, добра и милосердия, это имеет огромное значение", - добавил Владимир Путин.