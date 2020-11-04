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04.11.2020 15:55
Рубрика: Власть

Путин отметил роль духовенства в борьбе с коронавирусом

Текст: Галина Мисливская

Представители всех религий России вносят вклад в борьбу с коронавирусом, подчас рискуя собственной жизнью, и делают это совершенно бескорыстно, отметил президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями российских религиозных объединений.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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"Вы объединяете вокруг себя неравнодушных людей, которые вместе с духовенством, порой рискуя своей жизнью, ведут благородную волонтерскую работу. Поддерживаете тех, кто нуждается в помощи и заботе независимо от их этнической и религиозной принадлежности", - сказал он.

Глава государства особо отметил роль священнослужителей, которые "трудятся, находятся непосредственно рядом с больными коронавирусом". "И порой рискуют своей собственной жизнью, чтобы поддержать ближнего. Есть, к сожалению, и трагические случаи: сами погибают, исполняя свой пастырский долг. И делают это бескорыстно. Именно бескорыстно, а не за деньги", - подчеркнул российский лидер.

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