Путин отметил роль духовенства в борьбе с коронавирусом

Представители всех религий России вносят вклад в борьбу с коронавирусом, подчас рискуя собственной жизнью, и делают это совершенно бескорыстно, отметил президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями российских религиозных объединений.

"Вы объединяете вокруг себя неравнодушных людей, которые вместе с духовенством, порой рискуя своей жизнью, ведут благородную волонтерскую работу. Поддерживаете тех, кто нуждается в помощи и заботе независимо от их этнической и религиозной принадлежности", - сказал он.

Глава государства особо отметил роль священнослужителей, которые "трудятся, находятся непосредственно рядом с больными коронавирусом". "И порой рискуют своей собственной жизнью, чтобы поддержать ближнего. Есть, к сожалению, и трагические случаи: сами погибают, исполняя свой пастырский долг. И делают это бескорыстно. Именно бескорыстно, а не за деньги", - подчеркнул российский лидер.