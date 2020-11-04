Путин поручил сократить выбросы парниковых газов

Президент поручил правительству обеспечить сокращение к 2030 году выбросов парниковых газов до 70 процентов относительно уровня 1990 года.

Сделать это нужно с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и других экосистем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития России, говорится в указе главы государства.

Также кабмин должен разработать с учетом особенностей отраслей экономики Стратегию социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и утвердить ее.

Еще Владимир Путин поручил создать условия для реализации мер по сокращению и предотвращению выбросов парниковых газов, а также по увеличению их поглощения.