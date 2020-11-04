Путин поздравил граждан России с Днем народного единства

В ходе встречи с представителями традиционных конфессий президент РФ Владимир Путин обратился ко всем россиянам - поздравил с Днем народного единства и напомнил, что история страны знает немало примеров, когда за родную землю вставал весь народ.

- Хочу поздравить вас и всех граждан России, нашей большой, многонациональной страны, с Днем народного единства, - сказал глава государства. Владимир Путин напомнил, что этот государственный праздник приурочен к героическим событиям начала XVII века, когда народ России положил конец трагедии Смутного времени.

Президент отметил, что на борьбу с внутренними распрями поднялись представители самых разных национальностей и вероисповеданий. "Они были едины в борьбе с наземными захватчиками, с вероломством и с предательством, - подчеркнул глава государства. - И потому победили, восстановили целостность державы и сильную власть, спасли, сберегли Отечество".

Народ нашей страны, по словам президента, не раз доказывал, что "единство - это мощная, непреодолимая сила". Путин привел в пример события 1812 года, а также испытания Великой Отечественной войны. "Мужество защитников Родины не знало национальных различий", - еще раз подчеркнул президент.

И в современной России патриотизм и сплоченность объединяют граждан, а также - общие нравственные идеалы. Ведь все народы многонациональной и многоконфессиональной страны "вместе переживали трудности и радости, добивались грандиозных побед и проходили через тяжелейшие испытания". И все они "исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии друг с другом", заключил Владимир Путин.