Путин рассказал молодежи о правах и обязанностях

Права и обязанности должны быть у каждого гражданина в сердце, и они должны быть в гармонии. Об этом заявил президент, общаясь с молодежью в День народного единства у памятника Минину и Пожарскому на Красной площади.

Одна из участниц встречи, из Удмуртии, учится в Москве на политолога. Владимир Путин спросил ее, что бы она хотела донести до учеников. "Что вы считаете важным вложить?" - поинтересовался он. "Что в политике нужно участвовать. Нужно иметь активную гражданскую позицию и нужно знать свои права", - ответила девушка.

"А обязанности?" - "подловил" президент. "Обязанности должны быть в сердце", - не растерялась девушка. "Молодец, вышла из ситуации, - рассмеялся Путин. - Точно-точно!".

"Права и обязанности должны быть в гармонии между собой, - подчеркнул президент. - Без этого трудно существовать всему нашему обществу". "У каждого гражданина должны быть именно в сердце и права, и обязанности, - продолжил он. - Надо требовать от государства исполнения своих прав и знать их, но и обязанности есть у каждого человека".

"Вот если бы Минин и Пожарский не чувствовали такой связи между двумя этими понятиями, вряд ли они по зову сердца взяли бы и начали собирать ополчение для того, чтобы освободить Москву", - заметил Путин. "Потому что это чувство долга перед Родиной их подвигло к этому подвигу", - заключил он.