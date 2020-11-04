Путин: Россия не стремится кому-то понравиться, ее цель - укрепить себя

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями религиозных конфессий прокомментировал критику поправок в российскую Конституцию по поводу семейных отношений.

Участники встречи отметили важность того, что в Основной Закон РФ вошло определение семьи как союза мужчины и женщины, хоть это и вызвало критику в других странах.

- Это очень странно, потому что мы никому не мешаем, - отреагировал президент. - Но мы исходим из того, что наша цель - не кому-то понравиться, а цель наша заключается в том, чтобы укреплять себя.

Российский лидер пояснил, что имеет в виду духовное укрепление. При этом в России, по его словам, уважительно относятся к чужим взглядам и мнениям и рассчитывают на взаимность в этом вопросе.