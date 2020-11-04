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04.11.2020 15:44
Рубрика: Власть

Путин: Традиционные ценности в мире становятся предметом нечистоплотных игр

Текст: Татьяна Замахина
Открывая в среду встречу с представителями религиозных конфессий, президент РФ Владимир Путин назвал главные вызовы для традиционных ценностей в мире, для сохранения межнационального и межрелигиозного мира.

- Важно понимать, что в мире происходят глубочайшие перемены, - подчеркнул президент. - С серьезными вызовами сталкиваются традиционные ценности. Сложнейшие, крайне чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся, к сожалению, подчас предметом спекуляций, нечистоплотных геополитических игр.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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На этих темах, по словам Путина, пытаются "паразитировать" экстремисты и радикалы, разжигая ненависть и вражду.

- Для нашей огромной страны межнациональный, межрелигиозный мир - это основа основ, - заверил глава государства. Он обратил внимание, что данная сфера нуждается во постоянном внимании со стороны всех органов власти, гражданского общества, СМИ. "Работа здесь должна быть тонкой, содержательной и кропотливой, - уверен президент. - Мы пытаемся действовать максимально деликатно, и при этом конструктивно".

Патриотизм и сплоченность, по его словам, объединяют россиян: народы страны исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии друг с другом.

Путин осудил тех, кто использует религию для провокаций и оправдания насилия

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин считает недопустимым использование религиозных и национальных чувств для провокаций и оправдания экстремизма. Такое мнение он высказал в среду в ходе встречи с представителями российских религиозных объединений.

Глава государства отметил, что ситуация в ряде стран сложная с точки зрения межнациональных и межрелигиозных отношений. "Мы видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих. Тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость", - заявил Путин.

Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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"Результат здесь один: в обществе, как снежный ком, нарастают конфликты, и они могут тлеть годами и десятилетиями. Мы вместе должны, обязаны делать все возможное, чтобы в принципе исключить подобное развитие событий у нас в стране", - продолжил президент.

Он также подчеркнул, что особая роль в борьбе с экстремизмом и нетерпимостью принадлежит духовным лидерам. "К вашему мнению, слову люди прислушиваются. И когда звучит ваша солидарная позиция, четкая приверженность ценностям мира, добра и милосердия, это имеет огромное значение", - добавил Владимир Путин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Празднование Дня народного единства

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