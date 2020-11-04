Глава Калуги поздравил калужан с Днем народного единства

Поздравление Главы городского самоуправления города Калуги Юрия Моисеева с Днем народного единства

Дорогие калужане!

От имени депутатов Городской Думы сердечно поздравляю вас с Днем народного единства, который мы отмечаем 4 ноября!

Этот праздник - дань уважения славному прошлому нашей страны и символ веры в завтрашний день. Общие цели не раз объединяли наш многонациональный народ, помогали пережить трудные времена, давали стимул к дальнейшему созиданию.

И сегодня благодаря совместному труду всех калужан наш город преображается, становится более комфортным и благоустроенным.

Уважаемые земляки!

В этот день я желаю вам счастья и благополучия, успехов в работе и во всех ваших начинаниях, взаимоуважения и доброты друг к другу!

Мира нашему общему дому!