Глава Калуги поздравил калужан с Днем народного единства

Поздравление Главы городского самоуправления города Калуги Юрия Моисеева с Днем народного единства
Фото: Калужская городская Дума
Дорогие калужане!
От имени депутатов Городской Думы сердечно поздравляю вас с Днем народного единства, который мы отмечаем 4 ноября!
Этот праздник - дань уважения славному прошлому нашей страны и символ веры в завтрашний день. Общие цели не раз объединяли наш многонациональный народ, помогали пережить трудные времена, давали стимул к дальнейшему созиданию.
И сегодня благодаря совместному труду всех калужан наш город преображается, становится более комфортным и благоустроенным.
Уважаемые земляки!
В этот день я желаю вам счастья и благополучия, успехов в работе и во всех ваших начинаниях, взаимоуважения и доброты друг к другу!
Мира нашему общему дому!