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04.11.2020 09:00

Глава Калуги поздравил калужан с Днем народного единства

Поздравление Главы городского самоуправления города Калуги Юрия Моисеева с Днем народного единства
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Дорогие калужане!

От имени депутатов Городской Думы сердечно поздравляю вас с Днем народного единства, который мы отмечаем 4 ноября!

Фото: Калужская городская Дума
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Этот праздник - дань уважения славному прошлому нашей страны и символ веры в завтрашний день. Общие цели не раз объединяли наш многонациональный народ, помогали пережить трудные времена, давали стимул к дальнейшему созиданию.

И сегодня благодаря совместному труду всех калужан наш город преображается, становится более комфортным и благоустроенным.

Уважаемые земляки!

В этот день я желаю вам счастья и благополучия, успехов в работе и во всех ваших начинаниях, взаимоуважения и доброты друг к другу!

Мира нашему общему дому!

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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