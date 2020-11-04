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04.11.2020 11:38
Рубрика: Общество

Лауреатом I-й всероссийской премии "Гордость нации" стал 31 россиянин

Текст: Владимир Емельяненко
Награды I-й всероссийской премии "Гордость нации" за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России вручены ее победителям в Москве в музыкальном театре "Геликон-опера".

Награждение лауреатов проходило по семи номинациям: "За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества"; "За вклад в сохранение и развитие культуры народов России"; "За лидерство в национально-культурных объединениях"; "За вклад в информационное сопровождение национальной политики"; "За лучший проект национально-культурных объединений".

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Победителем в номинации "За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества" стал Московский дом национальностей: директор Владимир Тарасов, первый заместитель директора Диляра Сафаралиева, начальник Московского центра интеграции Галина Бурова.

Номинацию "За вклад в сохранение и развитие культуры народов России" и специальную награду "За верность и служение российской культуре" получила художественный руководитель и главный балетмейстер академического хореографического ансамбля "Березка", народная артистка СССР Мира Кольцова.

Председатель региональной общественной организации Республики Саха (Якутия) "Потомки государевых ямщиков" Анатолий Добрянцев стал лауреатом "Гордости нации" в номинации "За личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России".

Всего в числе лауреатов и победителей премии 31 человек. Победителями стали представители республик Марий-Эл, Татарстан, Северная Осетия-Алания, Саха-Якутия, Москвы, Санкт-Петербурга, Камчатки, Оренбургской, Новосибирской, Омской областей - всего 17 регионов. В целом же на конкурс было подано более 700 заявок из всех регионов России.

- Вручение статуэток "Гордость нации" - свидетельство того, что мы перестали говорить о национальных проблемах, мы их решаем, а благодаря лауреатам так, что решения превращаются в национальные достижения, - заявила председатель совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова.

Фото: РИА Новости
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Также на фоне пандемии коронавируса организаторы учредили специальную номинацию "За милосердие и самоотверженность". Победа в этой номинации особая - за вклад в борьбу с инфекцией. Ее лауреатом стала организатор волонтерского штаба помощи пожилым и заболевшим людям, организатор групп быстрого реагирования Ирина Левина из Москвы.

Чествовали победителей и лауреатов в московской "Геликон-опере" легендарные хореографические ансамбли "Березка", "Чукотка", "Лезгинка", а также солисты и хор "Геликон-оперы".

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