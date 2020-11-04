Против охранников, напавших на фотографа "Коммерсанта" Анатолия Жданова, могут возбудить дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. А это предусматривает лишение свободы до шести лет.

Анатолий - известный мастер фото, бывал в горячих точках, только что приехал из Нагорного Карабаха. И подвергся нападению во вполне мирной Москве. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Анатолий - один из самых известных мастеров фото, бывал в "горячих точках", только что приехал из Нагорного Карабаха. И подвергся нападению во вполне мирной Москве. "Мне поручили сделать жанровое фото обменных пунктов, - рассказал "РГ" коллега-репортер. - И я отправился на Кутузовский проспект, где самая большая концентрация обменников". Один из таких пунктов - в 18-м доме. Эту изысканную сталинку давно облюбовали арендаторы. Там есть салон красоты, "Азбука вкуса", банковский офис и неприметный обменник. Когда Анатолий его сфотографировал, из пункта выбежали несколько агрессивных мужчин, одетых в форму ЧОПа. Они потребовали удалить фото, а потом начали избивать Анатолия. Ему удалось вырваться и перебежать оживленный Кутузовский. Бежать за ним охрана не решилась.

Фотограф вызвал "скорую помощь" и полицию. Врачи зафиксировали ушибы и раны лица. "После нападения, насколько мне известно, полицейские побывали в этом обменнике и разбирались в случившемся", - сказал журналист. В пресс-службе ГУ МВД по Москве "РГ" подтвердили, что нападение на Кутузовском проспекте зафиксировано, по этому факту проверку ведет отдел по району Дорогомилово. В среду журналист сам приехал в это отделение и все подробно рассказал.

Чоповцев реально привлечь к уголовной ответственности как за побои, так и за воспрепятствование работе журналиста

А вот с охранниками, напавшими на репортера, "РГ" побеседовать не удалось: обменник вчера оказался закрытым. Тем не менее, как считает управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Status Group Даниил Мархиев, чоповцев вполне реально привлечь к уголовной ответственности как за побои, так и за воспрепятствование работе журналиста. А по этой статье с учетом физического насилия виновных могут даже посадить на шесть лет.

Мужчины в форме ЧОПа потребовали удалить фото, а потом начали избивать Анатолия. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Между тем

Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах и правоохранительных органах рассказали, что операционная касса уже привлекала внимание полицейских подразделений, занимающихся борьбой с экономическими преступлениями. Тем более этот интерес к ним возрастет после инцидента с журналистом. Ведь если в обменном пункте - все законно, то отчего же такая бурная реакция на фотосъемку? Наоборот, любой предприниматель только рад был бы бесплатной рекламе.

Что любопытно, жители окрестных домов рассказали, что этот обменник какой-то "мутный", пользуется дурной славой. Здесь постоянно на входе дежурят крепкие парни, как в форме охранников, так и "по гражданке", по вечерам отсюда выносят тяжелые, чем-то набитые до упора баулы. Сами местные жители в этот обменник не ходят, опасаются.

В полиции "РГ" намекнули, что в этом пункте могли оказывать незаконные банковские услуги по валютным операциям, обналичиванию денежных средств и инкассации. А может, и выводу денег за рубеж. В этом случае возможен и другой вопрос: не здесь ли проходит канал финансовой подпитки запрещенных в России организаций? Подобные случаи известны.

В общем, ретивые охранники оказали своим нанимателям медвежью услугу.

Не менее худшую услугу они оказали самим себе. Они нарушили все, что можно было нарушить в российском законодательстве, касающемся деятельности частных охранных организаций. Так, они не имели права касаться человека, тем более за пределами охраняемого объекта, если он явно не нападает на этот объект. То есть ничего не крушит, не уносит охраняемое имущество, не угрожает и не бьет работников и посетителей. Да и то они должны были его только задержать до приезда полиции. Подчеркнем - не избивая, используя приемы удержания. Если охранники имеют лицензию, они обязаны уметь это делать. Вот только имеют ли они эту лицензию? И вообще - законная ли это охрана? Это предстоит проверить структурам Росгвардии.

Не исключено, что это - личные нукеры хозяина обменника, как практиковалось в "лихие 90-е", когда под видом ЧОПов действовали ОПГ. Сегодня по закону, нынешняя частная охранная организация - совершенно самостоятельное предприятие, работающее по типовому договору и не являющееся структурным подразделением фирмы, которую охраняет.

Подготовил Михаил Фалалеев