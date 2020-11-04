Очевидцы рассказали о "дурной славе" обменника, где избили журналиста

Что любопытно, жители окрестных домов рассказали корреспонденту "РГ", что этот обменник, по их словам, какой-то "мутный", пользуется дурной славой. Здесь постоянно на входе дежурят крепкие парни, как в форме охранников, так и "по гражданке", по вечерам отсюда выносят тяжелые, чем-то набитые до упора баулы. Сами местные жители в этот обменник не ходят, опасаются.
В полиции корреспонденту "РГ" намекнули, что в этом пункте могли оказывать незаконные банковские услуги по валютным операциям, обналичиванию денежных средств и инкассации. А может, и выводу денег за рубеж. В этом случае возможен и другой вопрос: не здесь ли проходит канал финансовой подпитки запрещенных в России организаций? Подобные случаи известны.
В общем, ретивые охранники оказали своим нанимателям медвежью услугу.
Плохую услугу они оказали и самим себе. Они нарушили все, что можно было нарушить в российском законодательстве, касающееся деятельности частных охранных организаций (так сегодня называются привычные всем ЧОПы). Так, они не имели права касаться человека, тем более - за пределами охраняемого объекта, если он явно физически не нападает на этот объект. То есть, ничего не крушит, не уносит охраняемое имущество, не угрожает и не бьет работников и посетителей. Да и то, они должны были его только задержать до приезда полиции. Подчеркнем - не избивая, используя приемы удержания. Если охранники имеют лицензию, они обязаны уметь это делать.
Вот только имеют ли они эту лицензию? И вообще - законная ли это охрана? Все это предстоит проверить структурам Росгвардии, занимающимся лицензированием охранной и детективной деятельности.
Не исключено, что это - личные нукеры хозяина обменника, как это практиковалось в "лихие 90-е", когда под видом ЧОПов действовали ОПГ, вполне легально обзаводившиеся огнестрельным оружием. Сегодня по закону, нынешняя частная охранная организация - совершенно самостоятельное предприятие, работающее по типовому договору и не являющееся структурным подразделением фирмы, которую охраняет. В этом договоре уж точно не может быть прописано запрещать фотосъемку, тем более - избивать кого-либо за это. Уже известно, что к расследованию инцидента готов подключиться Следственный комитет России, поскольку действия злоумышленников подпадают не только под санкции ст. 116 - "Побои", но и ст. 144 УК РФ - "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".