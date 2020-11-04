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04.11.2020 14:26
Рубрика: Происшествия

Очевидцы рассказали о "дурной славе" обменника, где избили журналиста

Текст: Михаил Фалалеев
Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах и правоохранительных органах рассказали, что операционная касса на Кутузовском проспекте, 18, уже привлекала внимание полицейских подразделений, занимающихся борьбой с экономическими преступлениями. Тем более, этот интерес к ним возрастет после инцидента с журналистом. Ведь если в обменном пункте - все законно, то отчего же такая бурная реакция на фотосъемку? Наоборот, любой предприниматель только рад был бы бесплатной рекламе.

Что любопытно, жители окрестных домов рассказали корреспонденту "РГ", что этот обменник, по их словам, какой-то "мутный", пользуется дурной славой. Здесь постоянно на входе дежурят крепкие парни, как в форме охранников, так и "по гражданке", по вечерам отсюда выносят тяжелые, чем-то набитые до упора баулы. Сами местные жители в этот обменник не ходят, опасаются.

В полиции корреспонденту "РГ" намекнули, что в этом пункте могли оказывать незаконные банковские услуги по валютным операциям, обналичиванию денежных средств и инкассации. А может, и выводу денег за рубеж. В этом случае возможен и другой вопрос: не здесь ли проходит канал финансовой подпитки запрещенных в России организаций? Подобные случаи известны.

В общем, ретивые охранники оказали своим нанимателям медвежью услугу.

Фото: youtube.com
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Плохую услугу они оказали и самим себе. Они нарушили все, что можно было нарушить в российском законодательстве, касающееся деятельности частных охранных организаций (так сегодня называются привычные всем ЧОПы). Так, они не имели права касаться человека, тем более - за пределами охраняемого объекта, если он явно физически не нападает на этот объект. То есть, ничего не крушит, не уносит охраняемое имущество, не угрожает и не бьет работников и посетителей. Да и то, они должны были его только задержать до приезда полиции. Подчеркнем - не избивая, используя приемы удержания. Если охранники имеют лицензию, они обязаны уметь это делать.

Вот только имеют ли они эту лицензию? И вообще - законная ли это охрана? Все это предстоит проверить структурам Росгвардии, занимающимся лицензированием охранной и детективной деятельности.

Не исключено, что это - личные нукеры хозяина обменника, как это практиковалось в "лихие 90-е", когда под видом ЧОПов действовали ОПГ, вполне легально обзаводившиеся огнестрельным оружием. Сегодня по закону, нынешняя частная охранная организация - совершенно самостоятельное предприятие, работающее по типовому договору и не являющееся структурным подразделением фирмы, которую охраняет. В этом договоре уж точно не может быть прописано запрещать фотосъемку, тем более - избивать кого-либо за это. Уже известно, что к расследованию инцидента готов подключиться Следственный комитет России, поскольку действия злоумышленников подпадают не только под санкции ст. 116 - "Побои", но и ст. 144 УК РФ - "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

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