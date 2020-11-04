Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства. Текст поздравительной телеграммы опубликовали на официальном портале мэра и правительства столицы.

По его словам, события ноября 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов, остаются актуальным уроком истории и сейчас. "День народного единства пробуждает в нас чувство сопричастности к российской истории и великой культуре, которое объединяет миллионы людей по всему миру. Мы живем в многонациональной и многоконфессиональной стране, и мы едины. А единство является прочным фундаментом современного развития России и ее столицы", - отметил глава города.

В обращении на своей персональной странице в ВКонтакте мэр призвал горожан поддерживать друг друга. "Сейчас тоже нелегкие времена. Правда, теперь сражаемся с невидимым врагом. Но выстоять и выйти победителями из пандемии мы сможем только вместе, максимально поддерживая друг друга", - написал Сергей Собянин.

День народного единства отмечают в России 4 ноября с 2005 года. История праздника восходит к 1612 году. Тогда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. Их подвиг считается олицетворением мужества и сплоченности народа. В память об этой победе в 1630-е годы на Красной площади построили Казанский собор.