Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
- В ночь с 1 на 2 ноября 2020 года несколько человек в масках проникли в баню, расположенную рядом с домом на частном участке, связали хозяина дома и его гражданскую жену. Напавшие потребовали денег, которые, по их мнению, хранились дома, - сказала представитель СК.
В какой-то момент женщине удалось убежать. Она сразу обратилась в правоохранительные органы. Прибывшие полицейские обнаружили труп владельца дома. Он был убит выстрелом из арбалета. Полиция и сотрудники СК смогли быстро задержать одного из подозреваемых. В СК имя не называют, лишь говорят, что это москвич 1971 года рождения. Тот молчит и никаких показаний не дает. Но следствие уже выяснило, что это он купил в магазине в Москве арбалет и непосредственно участвовал в нападении. Теперь он арестован. Розыск его соучастника продолжается.
А в квартире арестованного сыщиков ждал сюрприз. Они обнаружили там пенсионера, пристегнутого к кровати наручниками и мужчину, присматривающего за ним. Пенсионер рассказал, что хозяин квартиры удерживает его и вымогает несколько столичных квартир. Сторожа отвезли в следственный отдел. У следствия есть основания думать, что он причастен к мошенничеству с квартирами одиноких граждан в Москве и Подмосковье.