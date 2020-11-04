В подмосковной Истре арестован подозреваемый в убийстве бизнесмена, которого СМИ уже назвали "колбасным королем", так как он владел двумя соответствующими предприятиями.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

- В ночь с 1 на 2 ноября 2020 года несколько человек в масках проникли в баню, расположенную рядом с домом на частном участке, связали хозяина дома и его гражданскую жену. Напавшие потребовали денег, которые, по их мнению, хранились дома, - сказала представитель СК.

В какой-то момент женщине удалось убежать. Она сразу обратилась в правоохранительные органы. Прибывшие полицейские обнаружили труп владельца дома. Он был убит выстрелом из арбалета. Полиция и сотрудники СК смогли быстро задержать одного из подозреваемых. В СК имя не называют, лишь говорят, что это москвич 1971 года рождения. Тот молчит и никаких показаний не дает. Но следствие уже выяснило, что это он купил в магазине в Москве арбалет и непосредственно участвовал в нападении. Теперь он арестован. Розыск его соучастника продолжается.

А в квартире арестованного сыщиков ждал сюрприз. Они обнаружили там пенсионера, пристегнутого к кровати наручниками и мужчину, присматривающего за ним. Пенсионер рассказал, что хозяин квартиры удерживает его и вымогает несколько столичных квартир. Сторожа отвезли в следственный отдел. У следствия есть основания думать, что он причастен к мошенничеству с квартирами одиноких граждан в Москве и Подмосковье.