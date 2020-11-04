ТРЦ "Ереван Плаза" в Москве могут закрыть за нарушения антиковидных мер

Сегодня в ТРЦ "Ереван Плаза" на Большой Тульской проверили соблюдение мер профилактики коронавируса. Ряд выявленных Роспотребнадзором нарушений может стать причиной закрытия центра на 90 суток. Об этом журналистам сообщила главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Елена Калугина.

По ее словам, при проведении проверки специалисты выявили следующие нарушения: в части помещений торгового центра отсутствовала разметка для социального дистанцирования, в частности, в галерее торгового центра, в санузлах и лифтах. Не осуществляется контроль за соблюдением масочного режима среди посетителей, часть посетителей находилась без масок. Выявлены нарушения дезинфекционного режима. "Указанные нарушения не позволяют проводить профилактику острых респираторных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции. Также на момент обследования не представлена информация о проведении очистки системы вентиляции. Она будет запрошена позднее", - отметила Елена Калугина.

Она добавила, что за подобные нарушения предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности по решению суда на срок до 90 суток.