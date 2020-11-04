В Москве избили фотографа "Коммерсанта"

"Коммерсант" сообщает о нападении на своего фотокорреспондента. Все случилось на Кутузовском проспекте в Москве, где по заданию редакции Анатолий Жданов снимал вывески с курсами валют, которые на улице размещают банки и обменные пункты.

"Я поснимал там несколько банков, потом по пути попался обменник. По-моему, на нем даже вывески не было - только курсы валют", - приводит слова пострадавшего издание.

Фотокор говорит, что находился в этот момент в районе дома №18 по Кутузовскому проспекту. Из обменника выбежали несколько человек. Возможно, это были охранники, поскольку на двоих была форма чоповцев. Они потребовали показать фотографии, а получив отказ, начали избивать.

Анатолию Жданову удалось вырваться и перебежать через Кутузовский проспект. Напряженное движение остановило преследователей, а фотокор даже смог снять с расстояния нескольких сот метров нападавших. После он обратился за медпомощь и в полицию.